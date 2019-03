Jorge del Castillo y Marco Arana protagonizaron fuerte altercado en el Pleno [VIDEO]

El Pleno del Congreso, que debatía al interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se vio interrumpido por la fuerte discusión que protagonizaron los congresistas Marco Arana y Jorge del Castillo. Todo inició cuando el legislador de izquierda dijo que Alan García era corrupto.

"Alan García tendría que estar con prisión preventiva si hubiera justicia en este país. Eso es lo que tiene que ocurrir y su mafia política representada en este Congreso también tendría que seguir el mismo curso", dijo Marco Arana durante su participación en el Pleno.

Estas afirmaciones provocó que Jorge del Castillo tome la palabra por alusión y defienda a Alan García. "Estamos llevando una sesión ordenada y el señor Arana se ha permitido proferir injurias. Acaba de decir "su mafia de corruptos presentes en el Congreso". ¿lo vamos a tolerar, señor? Le pido a usted respetuosamente que le exija que retire la palabra. Está en el deber de retirar la palabra y también el agravio contra el presidente García", pidió Del Castillo a Segundo Tapia, quien presidia el Pleno.

Sin embargo, Marco Arana no quiso retirar la palabra y el enfrentamiento continuó. "Respecto al congresista que está pidiendo que retire la palabra, ellos se están injuriando que yo no debería estar acá, que estoy mintiendo, que estoy haciendo alusiones personales y yo no me hago los llorones para apañar a corruptos", replicó Arana.

Esta vez fue el mismo Segundo Tapia quien le pidió a Arana que retire la palabra para que el Pleno continúe. ¿Que Alan García es un corrupto? no lo voy a retirar, todo el mundo lo sabe. ¿Que tiene privilegios, que no lo tocan ni con el pétalo de una rosa?, no lo voy a retirar, continuó.

Jorge del Castillo añadió "[Marco Arana] No solo ha insultado a Alan García reiteradas veces, se excusa en su inmunidad parlamentaria", dijo.