Humberto Abanto afirma que ayudó a Walter Ríos por una acto de humanidad

Humberto Abanto volvió a desmentir que haya tenido una reunión con Walter Ríos. Según refiere, acudió al penal Ancón I para reunirse con su cliente César Álvarez y el encuentro con el exjuez del Callao se produjo de manera imprevista.

Este encuentro se realizó entre el 14 y 15 de marzo, luego de terminar su reunión con César Álvarez, Humberto Abanto dijo que “el señor Ríos se acerca a mí, me saluda. (...) Una conversación muy rápida, y me dijo “tengo un escrito para la OCMA y no tengo quién me lo lleve. ¿Puede ayudarme con eso?”. Esa fue toda la conversación”, dijo a RPP el letrado que aceptó hacer el favor.

Según narró Humberto Abanto, la segunda vez que vio con Walter Ríos fue el 1 de marzo. “Yo nunca le entregué el cargo [del escrito para la OCMA] y él, con justa razón, el 1 de marzo vuelve a abordarme cuando estoy reunido con mi cliente. Me dice “mi cargo” y hubo una conversación, en la que le ofrecí disculpas por no llevarle su cargo. Y eso es todo lo que hay”, se defendió.

En ese sentido, Humberto Abanto dijo que accedió a ayudar a Walter Ríos por un "asunto humanitario", ya que no tenía visitas. Sin embargo, dijo que se arrepiente de haberlo hecho por las repercusiones que ha generado. "Me faltó prevención, si hubiera sabido que iba a generar una escalada de este tipo”, señaló.