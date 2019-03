¿Y la descentralización?

Señor Director:

No encuentro respuesta en los niveles burocráticos de nuestro país que padece de pobreza, que puede tener varias razones pero los gobernantes no atinan en resolver. Los medios de comunicación también acusan indiferencia al tema. Creo que es la centralización la que nos tiene empobrecidos, y resulta que el Estado tiene en su estructura orgánica un Consejo Nacional de Descentralización, un viceministro de Gobernanza, una Secretaría de descentralización y una Subsecretaría de Fortalecimiento de la Descentralización y no se encuentra ningún informe donde expliquen la subsistencia de la centralización asfixiante en el Perú, ni tampoco el avance de la descentralización si se hubiera producido. Las provincias viven como cuando fueron creadas y los distritos como cuando eran caseríos y sin ningún aliciente de desarrollo.

Gilmer A. Cacho Cuba

dni: 08229959

El policía de la esquina

Señor Director:

El policía está para confiar en él. Si se le llama es para casos excepcionales o para situaciones ya perdidas. Cuando yo era chico existía la Guardia Civil. Donde vivíamos, nos sentíamos seguros y protegidos. El policía que andaba por nuestro barrio era conocido y querido, pues siempre estaba disponible para ayudar, proteger, encontrar y resolver situaciones de su función. Ahora no existe “el policía de la esquina”. Hay que llamarlo cuando ya es tarde. Se llama a La Policía no al policía. Es notable, el robo por todas partes y el tránsito con velocidades excesivas de todo vehículo, más con buses pequeños y grandes que se pasan unos a otros para conseguir pasajeros y paran donde sea. El policía brilla por su ausencia, aunque no es su culpa.

Manuel Paulet Iturri

dni: 06299009

Rock, mejor manera de vivir

Señor Director:

Ante las últimas declaraciones de Leslie Shaw sobre el rock, es importante mencionar que aunque el rock no ha sabido innovarse en los últimos años, sobre todo en el Perú, este nunca necesitó ser exhibicionista: mostrar partes del cuerpo, generar escándalos para sobresalir, excesivos efectos audiovisuales, etc. Siempre mostró originalidad de admirar, era una forma de protestar ante la injusticia, una forma de vivir. Todo artista merece respeto. La música es una expresión cultural que no sabe de nacionalidades, es una forma de unir al mundo y conectar con personas.

Joel Peña

joel.0604pv@gmail.com

Keiko en jaque

Señor Director:

La época en que Keiko Fujimori se podía jactar de asistir a las citaciones y responder con información irrelevante a la justicia terminó. La lideresa del cada vez más endeble Fuerza Popular ahora prefiere guardar silencio ante el fiscal José Domingo Pérez, con lo que demuestra que su situación llegó a un punto clave. Si la hija del exdictador Alberto Fujimori se muestra intranquila y reacia a colaborar con la justicia, algo que también reflejaron los pocos seguidores que le quedan al agredir al fiscal, es un indicio de lo complicada que se está volviendo su situación y que es muy probable que estén apareciendo nuevas pruebas que la comprometen más con la interminable lista de actos ilícitos que se relacionan con su partido político.

Este nerviosismo también se refleja en el accionar de Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien intentó reunirse en secreto con Walter Ríos, el exjuez integrante de ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Fuerza Popular está en jaque, pero el país no debe bajar la guardia hasta que les dé el mate.

Cristian Rebosio Aguilar

dni: 73684413