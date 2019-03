En gestión de Galarreta, Kenji Fujimori reveló que congresistas cobraban más

El ahora suspendido congresista Kenji Fujimori reveló, durante la gestión de Luis Galarreta en la Mesa Directiva, que se había aprobado un acuerdo para que los parlamentarios reciban más sueldo bajo el concepto de “apoyo logístico”.

Según contó, en setiembre del 2017, el acuerdo N°038-2017-2018/MESA-CR determinaba que los congresistas reciban un ingreso de alrededor de 2 530 soles por el “concepto de apoyo logístico por semana de representación”.

En una entrevista que ofreció a Canal N en el 2018, Kenji Fujimori denunció este hecho para aclarar que él se había negado a cobrar el monto acordado.

Señaló que envió una carta a la jefa del departamento de finanzas del Congreso para informar que renunciaba al cheque que llegó a su despacho tras el acuerdo. Ahí solicitaba “no girar, ni depositar, ningún cheque” en su cuenta.

"Yo jamás he cobrado 2 530 soles por concepto de apoyo logístico (...). Jamás he cobrado gastos de instalación, jamás he viajado al exterior con plata del Congreso. No voy a permitir que me pongan el rótulo de corrupto", dijo aquella vez.

Manifestó desconocer los motivos del aumento, pero contó que en la sesión del primer proceso disciplinario al que fue sometido en Fuerza Popular en el 2017, escuchó a un vocero de su entonces bancada decir que se había "subido el sueldo a los 130 congresistas".