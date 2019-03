Agresión al fiscal Pérez

Señor Director:

Es indignante la agresión al fiscal José Domingo Pérez por los seguidores de Fuerza Popular cuando, en cumplimiento de su deber, fue al penal de mujeres de Chorrillos para interrogar a Keiko Fujimori. Previamente, por Twitter, desde su celda, avivó la agresión.

En el momento de la agresión, el fiscal Pérez estaba acompañado por su adjunta Magaly Ponce de León. El objetivo era el fiscal, en un típico atentado contra la vida y la salud de un alto funcionario público, como lo prueba el certificado médico otorgado por la clínica Good Hope en Miraflores.

Este caso obliga al Gobierno a declarar en emergencia a la Policía Nacional. Recordemos que el fiscal Domingo Pérez recibió amenazas y pidió, en reiteradas oportunidades, protección; asimismo, que altas autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional hoy militan en Fuerza Popular y su paso por el Gobierno y la administración pública no fue el de un funcionario común, ceñido a su deber, sino el de políticos comprometidos con un partido que hizo mucho daño a la PNP y a las FFAA, y que quedan cuadros que sirven con lealtad a estos hoy congresistas.

Urge la más pronta investigación y sanción no solo a los agresores, sino a los responsables o cómplices de la falta de inteligencia y prevención del delito.

Arturo H. Fernández Perris

dni 07575643

Respuestas de improvisado

Señor Director:

Cuando le preguntaron al ministro Carlos Morán ¿por qué no se pudo prever y evitar el ataque a los fiscales José Domingo Pérez y Magaly Ponce a la salida del penal de mujeres de Chorrillos, después del último interrogatorio a Keiko Fujimori, sabiendo que a los interrogatorios siempre concurre una ‘portátil’ vociferante y beligerante?, él respondió que están ‘empezando’ a prepararse para repeler futuras agresiones. Cuando le repreguntaron ¿por qué no se hizo nada en esta ocasión?, él solo contestó que ordenó investigación al respecto. Ambas respuestas las podría dar cualquier improvisado. Esperamos mayor proactividad en la protección de autoridades, en particular de los fiscales que investigan a presuntos corruptos.

Jorge Castañeda Arcas

dni 07571100

“Tocando fondo”

Señor Director:

El congresista Vieira, denunciado por su primo hermano, salió a declarar que el dinero que solicitó fue para pagarle al abogado especialista en derecho pesquero. Pretende que le crean luego de que todo el país escuchó el audio donde pide US$ 25 mil. Todos los días salen nuevas cosas que nos confirman que las personas entran al Parlamento para favorecer a través de leyes y normas a empresas y personas que luego les retribuirán. El expresidente Toledo fue arrestado por andar muy tomado. Keiko Fujimori se negó a declarar para el fiscal Domingo Pérez, y este último fue agredido por simpatizantes naranjas. Desprestigian “más” sus imágenes y empeoran sus situaciones. Estamos tocando fondo en el rumbo de la clase política. Lamentable.

Joel Peña

joel.0604pv@gmail.com

“No se metan con mi colegio”

Señor Director:

No tienen por qué denigrar a mi glorioso colegio. Los padres de familia piensan que es un correccional de menores, lo que no es cierto. ¿Por qué los meten? Pues porque piensan que se corregirán ahí. Irónico, ¿no? Ese chico ya fue educado desde que abrió los ojos. La educación viene de casa y vaya educación que enseñan a sus menores hijos. Cuando ya no pueden, solo les queda esa alternativa. Lástima que por culpa de esos padres que no pueden hacerse cargo de ellos no encuentran mejor solución que el Colegio Militar. Envían a la manzana podrida a corromper a los demás.

Luiggi Vega Ramos

dni 77176644