Abogado Abanto se habría reunido con Ríos en penal

El abogado Humberto Abanto lo niega y resta importancia al evento. "Si lo hubiera hecho, no habría nada de irregular", afirma Abanto, pero en la fiscalía ha causado preocupación una reunión que habría sostenido el 1º de marzo con el recluido expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo, en el penal de Ancón 1.

Lo que llama la atención de las autoridades es que esa visita no está registrada en la puerta de ingreso principal y tampoco en la puerta de ingreso al pabellón de prevención donde permanece recluido Ríos Montalvo.

De acuerdo con la verificación realizada por la fiscalía en los registros del INPE, el abogado Humberto Abanto siempre se registra con su carné del Colegio de Abogados de Lima para visitar a su cliente, José Luis Cavassa Roncalla, un antiguo operador electoral del fujimorismo, hoy preso por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Sin embargo, se han encontrado con que ya al interior del penal de Ancón 1 no se dirige al pabellón donde está recluido Cavassa Roncalla, sino que enrumba sus pasos al de prevención. En esta área en la puerta de ingreso se anota para visitar al expresidente regional de Áncash César Álvarez, a quien también defiende en su proceso por el caso La Centralita. En este caso, Cavassa también es procesado por el pago de un soborno de la constructora Odebrecht.

Ya al interior del pabellón de prevención, Abanto se habría reunido con Walter Ríos según los videos de vigilancia. La fiscalía sospecha que trate de influir sobre Walter Ríos en algún caso.

"Es falso, no he visitado a Ríos. En algún momento entré el 14 o 15 de enero, él me abordó. No tenía visitas y me pidió que lo apoye para presentar un escrito, que él había redactado, ante la OCMA", dice el abogado.

Agrega que Ríos no está incluido en la carpeta de la investigación a Cavassa, por lo que no tiene incompatibilidad en hablar con el exjuez. "En marzo es probable que nos hallamos saludado cuando visité a César Álvarez", subrayó. ❖