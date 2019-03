Con lodo y golpe

El vocero de facto de Fuerza Popular (FP), el cuestionado legislador Héctor Becerril, ha llamado a los fujimoristas a marchar en todo el país para exigir la libertad de su lideresa Keiko Fujimori. Para Becerril, esa “la única manera” de reclamar la libertad de la excandidata presidencial debido a que se les acabó la paciencia.

De ese modo, amparados en el argumento de la persecución política, un desprecio abierto a las instituciones judiciales, Fuerza Popular está nuevamente usando planamente su poder político para presionar a la justicia. La campaña se ha iniciado en las últimas horas.

Y su diseño es totalmente previsible; las cuentas de sus congresistas repiten los mismos mensajes, aunando al pedido de libertad reclamos infamados intentando convertir a Keiko Fujimori en una presa política, en lugar de lo que es: una política detenida acusada de delitos comunes. En sus mensajes menudean llamados a poner fin a la persecución, las difamaciones y bajezas contra ella y su partido.

Por lo que se ha vivido en las últimas horas, la campaña viene con lodo y piedras, es decir, con golpes. El Ministerio Público ha resuelto iniciar una investigación contra los responsables de la agresión que sufriera el fiscal José Domingo Pérez y la fiscal Magaly Ponce de León luego de que fueran a interrogar a Fujimori al penal de Chorrillos.

La jefa del fujimorismo, que sabía de la diligencia, se negó a declarar ante los fiscales, los mismos que fueron agredidos por militantes de FP convenientemente apostados a las afueras del penal. El fiscal Pérez resultó con un traumatismo encéfalo craneano superficial, según un parte médico.

La lideresa de FP ha deslindado tibiamente de los agresores. Ha señalado que por unas cuantas personas no debe generalizar culpando a todos los militantes del fujimorismo. Resulta, no obstante, que los agresores de los fiscales son integrantes de FP y no transeúntes casuales, y en esa calidad fueron llamados a esa manifestación a sabiendas de que dentro del penal se realizaba una diligencia judicial, faltando conocerse quién dio la orden para movilizarlos. En cualquier país del mundo, esto constituye un acto de obstrucción.

El fujimorismo apunta a presionar a los jueces, concretamente a la Corte Suprema. Habría que recordar que en enero pasado, la defensa de Fujimori anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema para revertir la prisión preventiva que pesa sobre ella, luego del fallo adverso de la Segunda Sala Penal de Apelaciones.