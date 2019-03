Testigos se presentaron y declararon sobre el caso de bloqueadores

Ayer se realizó la segunda audiencia en el juicio oral que se le sigue en el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios al exalcalde distrital de La Esperanza y hoy burgomaestre provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, y otros exfuncionarios, por supuestas irregularidades en el proceso de adquisición de accesorios para 28 bloqueadores de teléfonos celulares para el penal El Milagro el año 2013, por la suma de S/92,800.

Dos de los testigos de este caso se vieron obligados a presentarse en esta audiencia, debido a que en la audiencia anterior no cumplieron con ello y fueron declarados reos contumaces por dicha instancia judicial.

Cinthia Mariela Flores Flores, quien fue asistenta de Logística e integrante del comité de adjudicaciones en el ayuntamiento esperancino, indicó que no se siente culpable del presunto delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado como lo ha acusado el Ministerio Público.

El otro testigo de la empresa Innova precisó que no logró participar como postor porque no podía cumplir el plazo de diez días para la entrega de accesorios.

Marcelo, el ex gerente general de La Esperanza y hoy gerente general en Trujillo, Edilberto Navarro, y Liz Miranda, contadora y exintegrante de ese comité de licitaciones, también son acusados de ese delito.

La clave

Grave. Los accesorios iban a ser vendidos por Jean Denise Oyarzabal, de Tele Taxi. La Fiscalía ha pedido cinco años de cárcel para Marcelo.