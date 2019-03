Bruce señala que no elabora informes de representación porque la ley no lo exige

El congresista de Peruanos por el Kambio y ahora ministro de Vivienda, Carlos Bruce, justificó por qué no elabora informes por semana de representación. Según refiere, ninguna ley lo obliga a realizar tal documento, pese a que muchos otros congresistas sí lo hacen.

“Eso de hacer reportes no está ni en la Constitución ni en ninguna ley, no está en el reglamento, es una directiva. [¿Puede ir en contra de la directiva?] Claro, en la medida en que la ley no me lo pide”, dijo Carlos Bruce a RPP.

Carlos Bruce, congresista elegido por Lima, dijo sentirse "honrado" de no elaborar los informes por semana de representación, sobre todo a una Mesa directiva que considera sus "adversarios".

“¿Por qué voy a decirle yo a mis adversarios de la Mesa Directiva lo que hago una semana al mes y por qué si estoy investigándolos a ellos o al grupo al que representan, les tengo que decir lo que estoy haciendo?”, cuestionó el titular del ministerio de Vivienda.

En ese sentido, Carlos Bruce señaló que no está de acuerdo con la eliminación de los gastos por semana de representación. "Yo he presentado informes cuando he pedido alguna plata o algún pasaje para ir a hacer una actividad […] Pero lo que es gastos de representación yo veré cómo utilizo mi tiempo y no tengo por qué informarle a nadie de las actividades que realizo y eso, lo he dicho desde un principio, que no me parece correcto”, sentenció.