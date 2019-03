Sobre ministra de Educación

En referencia a las declaraciones de la ministra Flor Pablo a una radio de cadena nacional, me permito hacer un comentario. La ministra sabe lo que quiere. Es verdad, como señaló, se requiere el compromiso del maestro en el tema educativo para que junto con

la familia sean el soporte del proceso de enseñanza y aprendizaje, sobretodo en la formación inicial. Obvio que para lograr esto se tiene que continuar con la

meritocracia impulsada en la reforma magisterial. El presupuesto del Minedu gradualmente debe llegar al 6% del PBI, estipulado en el Acuerdo Nacional. Asimismo la ministra tiene que hacerle entender al Ministerio de Economía y Finanzas la mejora meritocrática de los haberes de los docentes y del personal administrativo; si de verdad el gobierno quiere garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Lamentablemente de la educación superior universitaria no dijo nada, probablemente porque no es su tema, pero confiemos en que se haga asesorar por especialistas en gestión universitaria para impulsar la investigación científica e innovación en la universidad pública.

Maltrato en Migraciones

Fui a gestionar pasaportes Electrónicos para mi menor hijo Víctor Raúl Conopuma Gamarra (10) y mi esposa, pero recibí maltrato por parte de la funcionaria de la ventanilla 16, en la sede central Breña, al decir “que ya le manifesté a su esposa y no puedo informar cada rato manifestando que soy su papá”, los peruanos y peruanas deben ser bien atendidos y deben informar en forma clara y precisa para poder viajar al extranjero, así como atienden a los venezolanos que están llegando a la sede central y son bien recibidos en el Perú.

Hospital de Santa Anita

El hospital geriátrico San Isidro labrador de Essalud- Santa Anita, recibe por referencias adultos mayores de los hospitales de la Red Almenara para continuar su tratamiento y rehabilitación, de esta forma ayuda a disminuir el hacinamiento en la emergencia del Hospital Almenara y otros centros de salud. Sin embargo, en el Hospital Almenara amanecen los pacientes ancianos sentados en sus sillas de ruedas, en camillas en mal estado y hasta compartiendo espacios con otros pacientes altamente contaminados, esperando por una cama durante varios días. En el hospital geriátrico, del kilómetro 3.5 de la Carretera Central, de Santa Anita, desde el 08 de marzo del 2019 han dejado de ocupar 30 camas hospitalarias en el cuarto piso, suspendiendo a su mejor parecer los turnos de los médicos, enfermeros, técnicos de enfermería e indicándoles labores que no les corresponden. ¿Acaso a Essalud le sobra dinero para desperdiciar estos recursos disponibles? o ¿es una mala gestión del director de este centro de salud? No existe una buena comunicación hacia los trabajadores, creando desconcierto y un mal clima laboral, solo informan que no se utilizarán las camas porque es una orden de gerencia y están suspendiendo los turnos diurnos y a las guardias nocturnas del personal intempestivamente, porque está en el reglamento interno. El 10 de marzo del 2019, la encargada de la jefatura enfermería Lic. Delia Parraga, de forma autoritaria y pasando sobre la autoridad del jefe de guardia y supervisora de enfermería de turno, movilizo las camas hospitalarias del cuarto piso a otro sector, claro, como es la esposa del director hace lo que desea en este hospital. El Dr. Pedro Llanos, director de este centro de salud, tiene más de 8 años aferrado al cargo, en el colegio médico del perú, figura como médico general sin especialidad. ¿Acaso un cargo solo es por influencia política ? ¿No existe la meritocracia en el seguro social ?

