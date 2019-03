Cuando Alejandro Toledo brindó una entrevista en presunto estado de ebriedad [VIDEO]

Alejandro Toledo fue detenido el domingo 17 en el condado de San Mateo, California, porque se encontraba ebrio en un restaurante del lugar. Aunque anteriormente, en ese estado, el expresidente brindó una breve entrevista cuando postulaba a la presidencia de la República.

El viernes 12 de febrero del 2016, el entonces candidato por Perú Posible se encontraba en Arequipa. Durante la mañana, el líder de la ‘chakana’ conversó telefónicamente con el programa radial Ampliación de Noticias.

Durante el diálogo, a Alejandro Toledo se le preguntó por el respaldo y rechazo que tenía de cara a las elecciones. El expresidente, sin embargo, respondía con un tono en el que parecía encontrarse en estado etílico.

“Acabamos de venir de Tacna, Moquegua, y ha sido una recepción extraordinaria. Fuimos al hito número uno, yo sé que no era el lugar más propicio para hacerlo, pero lo hicimos por una razón de peruanidad”, expresó Toledo Manrique. “Dios gracia lo hicimos y ninguna”, indicó hasta que cortó su enunciado.

El conductor de RPP sostuvo que había un problema de señal, siendo reafirmado por el exmandatario, quien no pronunciaba bien todas las palabras. No obstante, no se volvieron a comunicar con Alejandro Toledo.

En aquella elección presidencial, Toledo quedó en octavo lugar, con 1,30% de votos válidos obtenidos, lo que llevó a que Perú Posible perdiera la inscripción en el Registro de Organización Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

El expresidente se encuentra en Estados Unidos en calidad de prófugo de la justicia peruana, con una orden de prisión preventiva por los casos Odebrecht y Ecoteva.