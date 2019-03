Alejandro Toledo negó haber sido detenido en Estados Unidos

Este lunes, trascendió que Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos por presuntamente haber estado ebrio en la vía pública. Sin embargo, el expresidente negó que esto sea verdad.

“¿Cómo? Estás loco. Yo estoy en mi casa. Estoy tratando de comunicarme en Europa. [...] Estoy en mi casa, con mi señora”, respondió Alejandro Toledo al periodista de Latina, Carlo Navea.

“No, mis abogados [no me han dicho nada]. Es lunes, estoy escribiendo un libro. ¿Qué te pasa?¿de dónde has sacado eso?”, aseveró el exmandatario, que está prófugo de la justicia desde el 2017.

De la misma manera, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, desmintió que su patrocinado haya sido detenido en Estados Unidos, por presuntamente estar ebrio en la vía pública.

Según información de RPP Noticias, Alejandro Toledo fue detenido la noche del domingo, por estar ebrio en la vía pública, lo cual es un delito en Estados Unidos, denominado "drinking in public"; pero por tratarse de una falta menor, el exmandatario fue liberado hace pocos minutos.

Alejandro Toledo es investigado por recibir presuntamente 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Como se recuerda, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo en febrero del 2017. Sin embargo, recién en mayo del 2018, el Perú solicitó de manera formal la extradición de Alejandro Toledo a Estados Unidos.