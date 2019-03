Domingo Pérez fue agredido por simpatizantes de Keiko al salir del penal - 10 minutos Edición Tarde

Temas del día:

- Domingo Pérez fue agredido por simpatizantes de Keiko al salir del penal / Keiko Fujimori anuncia que no declarará ante fiscal Domingo Pérez

- Acusan a Vieira de pedir US$ 20 mil a cambio de favores

- OAS habría operado en el Perú con “Caja 3” para aportes de campaña

- Magdalena: Menor con habilidades especiales es lanzada de su silla de ruedas

- George Forsyth: ‘‘Lo informal no le puede ganar al país’’

- Lluvia de verano se registró en varios distritos de Lima

- Dubai: Emprendedores peruanos en final del premio global de educación

- Tiroteo en Holanda deja tres fallecidos y decenas de heridos