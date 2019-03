Del Castillo incluyó entrevista con Leiva como parte de su semana de representación [VIDEO]

El legislador de la bancada aprista, Jorge del Castillo, incluyó en el informe de la Semana de representación, por la cual recibe 2 800 soles, una entrevista en el programa de televisión de Milagros Leiva.

Tal como se lee en el informe de diciembre del 2018, Jorge del Castillo señala 6 actividades para su semana de representación. La cuarta indica que “partició en diferentes entrevistas opinando sobre temas de Coyuntura Política con la periodista Milagros Leiva”.

Al respecto, Del Castillo se reafirmó y dijo, en entrevista con RPP Noticias, que la entrevista con Milagros Leiva era “un acto de representación” y aseguró que él antes de hablar en nombre de quienes representa “se prepara”.

“Cuando uno viene a una entrevista, no estoy hablando porque me da la gana, yo estoy dando el punto de vista de la gente a la que yo represento.[...] Yo hablo en representación de un mandato y para hablar, yo estudio, me preparo, analizo”, indicó el aprista.

El Ministerio Público abrió investigación contra seis parlamentarios que habrían cobrado los 2 800 soles de su semana de representación y, a la vez, viáticos del Congreso, para viajes personales.

Como respuesta a ello, el titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, anunció que planteará la eliminación de la Semana de representación, alegando que el Congreso no puede dejar de trabajar una semana al mes.