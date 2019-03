Corrupción en el Congreso

Señor Director:

La ciudadanía esta hastiada de los escandalosos hechos que se producen en el Congreso, uno de los peores de la historia del país. En lugar de cumplir con sus obligaciones legislativas en favor de las mayorías olvidadas, en materia de salud, educación, saneamiento y vivienda, se han dedicado a proteger a personajes corruptos, dilatando indefinidamente los procesos pendientes de investigación. Se aprobó la interpelación del ministro de Justicia por el caso Odebrecht, de un gabinete que aún no ha presentado su plan de gobierno, ni ha recibido el voto de confianza, ya que lo que les interesa es boicotear las investigaciones contra la corrupcion, ignorando que los acuerdos conseguidos por los fiscales especializados y el procurador deben ser legitimados por el juez competente. Es decir, se trata de un asunto procedimental y judicial, no político. El actual Congreso se ha convertido en un ente burocrático innecesario y hasta pernicioso para la salud pública del Perú, por lo que el presidente tiene la oportunidad legal y legítima de cerrarlo, por ser de interés nacional. El país y las futuras generaciones se lo reconocerán como uno de los hechos históricos más importantes, al haber cortado de raíz la corrupción.

Alfredo Ibáñez Orellana

Crítica al alcalde Muñoz

Señor Director:

Tenemos dos meses de la gestión municipal en Lima de Jorge Muñoz y no hay indicios de solución a los principales problemas que afectan a la ciudad. No hay solución a la congestión vehicular, en especial en horas punta en donde los vecinos pierden tiempo en desplazarse. No hay un plan para recuperar las áreas verdes, por el contrario, se siguen perdiendo, como en Lurín. No se conocen de planes para implementar más parques y jardines. La delincuencia sigue en aumento, tampoco se sabe de una estrategia entre la Municipalidad provincial y el Ministerio del Interior en contrarrestar este flagelo. Pido al alcalde Muñoz que sea el gestor para transformar Lima en ciudad jardín.

Martín Isla Medina

Agua y luz

Señor Director:

Mientras la ciudadanía mira turbada la degradación política a la que ha llegado el Apra y el fujimorismo, afortunadamente en vías de desaparecer antes del Bicentenario, hay empresas del servicio público que se aprovechan del pánico para desligarse irresponsablemente de sus funciones. Se trata de los servicios de agua y luz, cuyas gerencias son irrespetuosas con los usuarios que sostienen esas sinecuras. Resulta que estas acaudaladas entidades son “amos y señores” del agua y la luz. No tienen pierde con el poder que lucen. Te cobran o cortan el servicio al instante si no pagas; y lo peor, estando al día cortan los servicios, so pretexto de mejoras del mismo. Dicen por ahí que es para favorecer a grandes empresas constructoras metidas enel boom inmobiliario, que prolifera por doquier. Está bien que las urbes crezcan, pero está mal racionar los servicios a unos para atender a otros. Si aumentan las demandas, lo lógico es fortalecer las fuentes de producción de agua potable y luz, con visión de futuro, previsión. Y si las gerencias no responden por incapacidad o negligencia, quizás punible, que se investigue. Pero no deben dejar bombas de tiempo a los gobiernos de turno por el irregular manejo de los servicios. En la urbanización Balconcillo , de La Victoria, se quejan ahora, por enésima vez, de la poca presión del agua a un tercer piso, incluso de medianoche cuando hay menor consumo. Cabe preguntarse, ¿qué pasaría si todos los edificios en Lima empiezan a consumir agua y luz? ¿Colapsamos? Sugerimos, por consiguiente, una fiscalización completa del cumplimiento de las metas y proyectos. Debe ser promovida por el Defensor del Pueblo, además de ser transparente en lo actuado al pueblo, a través de notas de prensa de medios locales.

Julio César Morales Campos

