Testigo confirma corrupción de OAS en construcción de Hospital Lorena en Cusco

Corrupción. Un testigo anónimo reveló una serie de irregularidades en la licitación del hoy abandonado Hospital Antonio Lorena en Cusco, a la constructora OAS. Según contó el declarante, su aumentó el costó de la obra sin ningún sustento técnico y bajo una consigna para que la empresa brasileña sea la encargada de la construcción del proyecto que fue iniciado durante el gobierno de Ollanta Humala.

El programa Cuarto Poder entrevistó a un profesional que participó directamente en el proyecto y que fue testigo de las reuniones que sostuvieron altos funcionarios del gobierno regional de Cusco, OAS y la empresa supervisora Cesel. Esta persona prefirió proteger su identidad por temor a represalias.

"En particular, no pude saber cuál fue la retribución, pero sí puedo decir que hubo actos de corrupción en el sentido que el expediente técnico final fue hecho por un monto que no responde a ningún sustento técnico, fue directamente pactado", contó.

Según el testigo, OAS elaboró un expediente técnico que quedó desfasado por deficiencias estructurales. Para subsanar esto, el gobierno regional de Cusco debía resolver el contrato con la empresa OAS, que pretendía realizar trabajos que no estaban especificados en el expediente. No obstante, no se convocó a un nuevo proceso. Al contrario, se intentó regularizar los detalles para que la constructora brasileña siga con el proyecto.

En ese sentido, también detalló que hubo presiones para sacar la obra de cualquier forma. Incluso si eso implicaba tener que cambiar fechas de documentos y que todo cuadre de forma que todo se vea de forma regular.

"Lo que hicieron en realidad fue adendar, empezaron a hacer las adendas correspondientes, porque parte del trabajo que tenía que hacer OAS era el expediente técnico definitivo. [...] Fue un costo alto, fue un costo altísimo. Originalmente, el proyecto estaba previsto en 197 millones y pico, y se le añadió 191 millones. Y esos 191 millones no tienen un sustento técnico real. Con sustento técnico me refiero a partidas presupuestarias, a cálculos, a valorizaciones, algo que indique de dónde sale ese número. Ese número es básicamente artificioso porque no responde a necesidades técnicas específicas", explicó.

El exconsejero regional de Cusco, Milton Barrionuevo, informó que en 2014 se presentó un informe para reportar este hecho. Asimismo, contó que una versión detalla una reunión en 2011 entre Jorge Acurio, Nadine Heredia y el funcionario de OAS. Esto, para acordar entregarle la construcción del Hospital Lorena, a cambio de dos hechos: "Se había acordado una coima aproximada de 7 millones de soles, de los cuales, 3 millones iban a la región, a Jorge Acurio, y 3 millones iban a la campaña del nacionalismo, porque las elecciones eran en el mes de abril", dijo.