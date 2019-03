¿Fallas en Facebook, instagram y WhatsApp pueden ser denunciadas?

Esta última semana más de 2 mil millones de usuarios se vieron afectados por la peor falla de servicio registrada en la historia de estas redes. Según la BBC la posibilidad de recibir una compensación por los inconvenientes causados, depende de varios factores como la legislación vigente en el país y el tipo de reclamo.

Es importante tener en cuenta que si forma parte de alguna de estas redes es porque aceptó los términos y condiciones que la red estipula para su uso. La especialista en derecho informático Heydy Balanta, dijo a la BBC que Facebook tiene una serie de requisitos que el usuario toma o deja. Pero que si ante una denuncia un juez considerara alguna de estas normas como abusiva o ilegal, podría disponer otras medidas.

Además, dentro de esas condiciones se advierte que el producto puede presentar fallas y estar sujeto a demoras e imperfecciones en su servicios, y que ante alguno de ellos no se harán responsables de la pérdida de ingresos u otros daños.

Con esto queda claro que los usuarios no pueden exigir una compensación ante las fallas suscitadas. Ya que no poder acceder a su perfil, o publicar alguna historia no representa un daño significativo.

Solo en los casos en que una empresa que pague por ciertos servicios como publicidad o por workplace, tendría más posibilidades de conseguir una compensación pero tendría que demostrar los daños causados por las fallas del servicio.