Advierten aplicación de multas contra personas que ensucien la ciudad

La Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Gerencia de Desarrollo Ambiental, sancionarán a aquellos ciudadanos que ensucien la ciudad, como calles y veredas, así también a los que arrojen sus residuos sólidos en la vía pública fuera de los días y horarios ya establecidos. Esta medida, en aplicación de la ordenanza N° 538 código SLP-329.

“Tendremos que ser drásticos, no se puede continuar de esta manera, se tendrá que multar a quienes hagan caso omiso a las normas, nuestros compañeros de trabajo se esfuerzan por limpiar las principales calles de nuestra ciudad y otros se empeñan por ensuciarla, por ello pedimos a toda la comunidad fotografiar a las personas que sacan sus desechos a destiempo, aquellos que arrojan papel higiénico, envolturas de caramelos, galletas y otros”, advirtió el funcionario Carlos Julcamoro Rojo.

Se espera que de esta manera se logré sensibilizar a la población en general a fin de que la ciudad se mantenga limpia. La autoridad indicó que la cultura medioambiental se inculca en el hogar. “Podremos crear conciencia sobre quienes aún no entienden que nuestra ciudad merece estar limpia, no porque tanto lo limpiemos, sino porque nosotros no la ensuciemos, los valores no se estudian, los valores lo aprendemos en casa, vienen desde nuestro hogar, tal como te comportas en casa así eres en las calles, deberíamos aplicar las sanciones que se castiga en otros países; como por ejemplo: trabajos comunitarios en favor de nuestra ciudad y encima la multa respectiva, tal vez así entendamos que no debemos ensuciar donde vivimos”, expresó.