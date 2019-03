¿Leyla Chihuán está arrepentida por decir que no le alcanza su sueldo?

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Leyla Chihuán, de Fuerza Popular, se refirió a sus polémicas declaraciones sobre la remuneración que recibe del Estado por su trabajo como legisladora.

“Mi motivación no es económica, yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso”, dijo en octubre del año pasado.

“Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país”, añadió Leyla Chihuán a su polémica declaración.

Al respecto, Leyla Chihuán, consultada por El Comercio, dijo que lamenta haberse expresado de esa forma porque “no estuvo bien”. Además, la calificó como una “frase desafortunada”

“No me puedo justificar con nada, por más que en la misma frase dije que mi motivación en el Congreso no es económica, que gratis también lo haría, que no me arrepiento de estar aquí”, expresó.

“Una frase desafortunada, pero las personas que me conocen saben a qué me quise referir. Sé que hay muchos peruanos que viven con muy poco dinero. Si yo estuviera en esa situación, también me tendría que adaptar a esa realidad”, agregó la fujimorista.