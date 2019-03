Ética invitará a Salaverry y Beteta para “conciliar” tras denuncia

La Comisión de Ética del Congreso evaluará en su sesión del lunes 18 la denuncia que este viernes formalizó la parlamentaria Karina Beteta (Fuerza popular) contra el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, por supuesta agresión verbal.

Según confirmó brevemente la titular de la comisión Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) a La República, los congresistas brindarán sus descargos en la sesión que comenzará a las 05:00 p.m.

Tras ser escuchados, la Comisión de Ética invitará a Salaverry y Beteta a “conciliar” para superar la acusación. Si no prospera el acuerdo, el proceso continuará su curso para disponer las medidas correspondientes.

En la denuncia que la parlamentara naranja formalizó ante el grupo de trabajo en mención, argumenta que el hecho ocurrió durante una sesión del pleno en octubre del 2018.

Según Karina Beteta, cuando reclamó a Daniel Salaverry por no agendar un proyecto de ley sobre Agrobanco en la sesión plenaria, éste respondió con insultos. Afirma también que al menos cinco congresistas presenciaron el hecho.

Por estas circunstancias, la fujimorista sostiene que el presidente del Congreso infringió los artículos 22 y 23 del Reglamento del Parlamento y por ello espera que sea sancionado por su conducta “antiética”.

Salaverry Villa se defendió de estas acusaciones y, el último martes, declaró en Latina que nunca agredió verbalmente a su excolega de bancada. Consideró que la denuncia tiene un trasfondo para desviar la atención del escándalo que significó el cobre doble de viáticos, donde Beteta está involucrada.

"Quienes me conocen saben perfectamente cuál es mi proceder. Jamás utilizo lisuras, ni con los hombres, me parece muy corriente. No lo hago, las personas que trabajan conmigo saben cuál es mi trato", dijo.