Karina Beteta denunció a Daniel Salaverry ante Comisión de Ética.

La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética en contra del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, por presuntamente haberla agredido verbalmente con palabras soeces.

En el documento presentado esta mañana por la parlamentaria fujimorista, Daniel Salaverry es acusado de haber infringido los artículos 22 y 23 del Reglamento del Congreso y el Código de Ética Parlamentaria. Por tal motivo se solicita una sanción por su "conducta antiética", según confirmó a La República la presidenta de este grupo de trabajo, Janet Sánchez (PpK).

Hace algunos días, Karina Beteta imputó a Salaverry de haberla maltratado verbalmente, luego de una sesión del Pleno en el 2018. Esta denuncia la hizo pública al conocerse que ella, junto con otros cinco congresistas, habrían cobrado viáticos del Congreso de forma irregular.

La parlamentaria fujimorista, en declaraciones a la prensa, contó que ella increpó a Daniel Salaverry por no incluir en la agenda del Pleno el proyecto de ley sobre Agrobanco. Según su denuncia, la respuesta del presidente del Congreso fue: “Vete a la m.... y no me jod...”.

Si bien le hecho ocurrió en el 2018, Karina Beteta sostuvo que no presentó la denuncia en su momento porque su partido atravesaba por una situación crítica. Como se recuerda en octubre del 2018, Keiko Fujimori fue detenida por el caso Odebrecht.

Incluso, planteó que Daniel Salaverry se someta a la prueba del polígrafo para que se conozca la verdad del supuesto maltrato en su contra. Hasta el momento, el titular del Congreso ha negado tal agresión y consideró que todo se trata de una estrategia de Karina Beteta para encubrir las denuncias en su contra por haber cobrado viáticos para la semana de representación, cuando realizó viajes personales al extranjero.