Congresistas respondieron a presuntos cobros ilegales por gastos de representación

Respondieron al presunto cobro de viáticos. Tras sostener una reunión de sesión el último jueves 14 de marzo, los voceros de los grupos parlamentarios se pronunciaron sobre la polémica investigación de cobros ilegales por gastos de representación.

A través de un documento, los legisladores señalaron que por mandato expreso del artículo 93° de la Constitución Política y artículo 14° del Reglamento del Congreso, representan a la Nación y no solo a la jurisdicción regional dentro de la cual fueron electos. En ese sentido, precisaron que el ejercicio de sus funciones legislativas, de representación y control político abarca todo el territorio nacional; eventualmente también en el extranjero, dado que los peruanos en el exterior no tienen representación parlamentaria.

"La asignación por representación no tiene la naturaleza de viáticos y, por lo tanto, no está sujeta a sustentación económica pero sí afecta al Impuesto a la Renta, y si bien el Reglamento del Congreso señala que se desarrolla en la circunscripción electoral de procedencia, debe entenderse como preferentemente pero no únicamente, pues esta interpretación colisionaría con la naturaleza nacional de la representación parlamentaria que señala la antes aludida norma constitucional", precisaron.

En ese sentido, los voceros de Fuerza Popular, Acción Popular, Cambio 21, Alianza Para el Progreso y el Apra consideraron que no afecta el orden legal y constitucional el que los congresistas ejerzan su labor de representación, en forma eventual, en lugares distintos al que fueron electos, aún durante los días específicos en que se ejerce.

"A efecto de evitar en el futuro interpretaciones descontextualizadas y arbitrarias de las normas reglamentarias, declaramos la necesidad de precisar el literal f del artículo 23 del Reglamento del Congreso, tal como se precisa en el párrafo anterior y a lo señalado en la Constitución Política", señalaron.