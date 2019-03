Lava Jato: Ministerio Público inició acuerdo de colaboración con OASMinistro Zeballos no tuvo injerencia en acuerdo con constructora Odebrecht

Tras la exitosa firma del convenio entre le Ministerio Público y Odebrecht, el Equipo Especial Lava Jato inició el acuerdo de colaboración eficaz con OAS, constructora brasileña también implicada en las investigaciones de corrupción con el Estado.

El miércoles 13, en la sede de OAS en Sao Paulo, el presidente de la constructora, Josedir Barreto, se reunió, junto con dos de sus abogados a través de videoconferencia, desde la mañana con el Equipo Especial, encabezado por el coordinador Rafael Vela, y el procurador Jorge Ramírez.

También asistieron los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Carlos Puma y Milagros Salazar.

Ello llevó a la firma de un acta de entendimiento, lo que llevará a que la parte peruana –el Ministerio Público y la Procuraduría– realicen una lista para determinar qué información podrá brindar OAS relacionados a las investigaciones de sobornos y del financiamiento a campañas en el Perú.

La primera reunión que tendrán los fiscales y los abogados de la empresa brasileña tras el acuerdo inicial se llevará a cabo el 3 de abril.

El caso Lava Jato, relacionado a OAS, involucra la campaña de la no revocatoria de Susana Villarán, los beneficios que dio Luis Castañeda Lossio a la empresa brasileña, la relación con Ollanta Humala y Nadine Heredia. Asimismo, la concesión de la vía Línea Amarilla, en Lima, y la licitación del hospital Lorena, en el Cusco.

El convenio inicial con OAS fue conseguido tras el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht, en el que se acoge a la ley 30737, con el beneficio de poder volver a realizar contratos con el Estado.

También se conoció que se inició el acuerdo con cinco exdirectivos de OAS, cuatro vinculados a la participación de la constructora en el Perú, quienes han brindado información a la Fiscalía, además de tener reuniones –hasta el viernes 15– de trabajo con los fiscales Germán Juárez y Carlos Puma. ❖

La interpelación contra el ministro de Justicia Vicente Zeballos es una maniobra política que busca impunidad. El ex fiscal supremo Avelino Guillén definió así la moción que aprobó ayer el Congreso para que Zeballos dé detalles sobre el acuerdo de colaboración eficaz que el Estado firmó con Odebrecht.

"Para mí esto es una maniobra de varios investigados por delitos, que buscan que no se homologue el convenio. Esta interpelación no tiene ningún sustento", sostuvo.

Guillén explicó que el ministro no tuvo injerencia en la firma del acuerdo de colaboración eficaz. Sí participaron el Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc. Además que, es el Poder Judicial, el encargado para revisar el convenio.

"Es una intromisión inaceptable en un trámite que se va a plantear ante el Poder Judicial en estos días. El ministro de Justicia no ha tenido ninguna participación", afirmó, tras indicar que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría son entes autónomos, por mandato de la Constitución, y no reciben instrucciones."Lo que se busca es impedir que se conozca la verdad. Sin acuerdo con Odebrecht no hay pruebas y lo que ocurriría seria la impunidad", declaró. ❖