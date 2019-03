Voceros de seis bancadas 'interpretan' Constitución para justificar cobros

En un intento de justificar los recientemente detectados cobros irregulares de congresistas por gastos de representación, voceros de seis bancadas emitieron un comunicado donde realizan una singular interpretación de lo que dice la Constitución y el reglamento del Poder Legislativo con respecto a esa función parlamentaria.

Según los voceros del Apra, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Bancada Liberal, Fuerza Popular y Cambio 21, el artículo 93 de la Constitución y el 14 del Reglamento les permiten afirmar que "el ejercicio de las funciones legislativas, de representación y control político abarca todo el territorio nacional; eventualmente también en el extranjero, dado que los peruanos en el exterior no tienen representación parlamentaria".

Así, los legisladores prescinden de la obligatoriedad de ejercer su labor de representación, en forma eventual, en lugares distintos al que fueron electos; y lo hacen justo después de las denuncias de cobro por representación local estando de viaje en el extranjero con todo pagado.

Igual, toman el artículo 23 del Reglamento, según el cual la representación se desarrolla en la circunscripción electoral de procedencia, para decir que eso "debe entenderse como preferentemente pero no únicamente". Siendo así, el dinero recibido para ello "no tiene la naturaleza de viáticos y, por lo tanto, no está sujeto a sustentación económica pero sí afecta al impuesto a la renta". ❖

