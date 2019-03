Cáceres Llica: "Si no hay acuerdo hasta el 31 de marzo, nos vamos al arbitraje"

Majes Siguas II es un dolor crónico de cabeza de las gestiones que asumen el Gobierno Regional Arequipa (GRA). El proyecto, que intenta irrigar 38 mil 500 hectáreas (ha) en el desierto de Arequipa, sigue sorteando obstáculos que parecen insalvables. En el 2010 estalló el conflicto con Cusco, que reclamaba las aguas del río Apurímac, las mismas que serán derivadas a la represa Angostura. Finiquitado este lío en los tribunales judiciales, sobrevinieron otros, el encarecimiento del mismo.

La nueva gestión regional, que encabeza Elmer Cáceres Llica, aún no resolvió la firma de la adenda 13 al contrato. Esta permite el cambio del sistema de riego de canales abiertos a tuberías presurizadas, cuya inversión asciende a 110 millones de dólares. Las modificación se hacen a solicitud del consorcio constructor, Angostura-Siguas.

El gobernador Cáceres rompió su habitual silencio y sostuvo ayer que todavía no hay acuerdo con la contratista de Majes Siguas II en cuanto a la adenda. Eso contradice lo dicho por el director ejecutivo de Autodema, Marcelo Córdova, quien anunció un acuerdo sobre la adenda 13. Los 110 millones adicionales los asumiría la concesionaria, que luego recuperaría lo gastado con la venta de tierras. El costo inicial ascendía a 5 500 dólares y se pretende vender a 9 700.

Sobre la posibilidad que se incremente el precio de terrenos de Majes Siguas II, Cáceres dio una respuesta ambigua: “Tenemos que ser responsables, lo concreto es que el GRA no pondrá un sol más, los terrenos serán de 5 a 20 hectáreas, los fondos por la venta de terrenos serán para la región Arequipa y si tenemos que hacer un cambio tecnológico, será en base a tres vías de conducción y que le den agua a la ciudad (Majes)”.

Recalcó que "si la empresa quiere hacer un cambio tecnológico, que lo haga con su dinero" y que esta podría recuperar su ganancia con la venta del agua. “Pero no se tocan los terrenos de Majes Siguas II, la venta será para el GRA y los fondos para el GRA”, expresó.

Señaló que la Región podría sufrir un arbitraje si no hay un acuerdo hasta el 31 de marzo. "Mi posición no ha cambiado, es más racional. Si el 31 de marzo no se da luz verde al proyecto Majes II, vamos a un arbitraje internacional", finalizó. Eso significa acudir a un tribunal internacional para que decida si se le indemniza a la concesionaria.

Costo y problemas

Los problemas de Majes II vienen desde diciembre de 2010. El ganador de la buena pro, el Consorcio Angostura Siguas, comprometió 207 millones 700 mil dólares, y el Estado 217 millones 276 mil (424 millones 976 mil en total).

El contrato se firmó durante la gestión del expresidente regional Juan Manuel Guillén Benavides. La demanda con Cusco demoró cuatro años. El Tribunal Constitucional (TC) en 2013 dio su veredicto, señalando que había agua para las dos regiones.

Luego de superar este impase, el proyecto quedó detenido hasta 2015, donde surge la actualización de costos. Entonces aumenta de 420 millones a 550. Ya en 2018, otra vez se paralizan los trabajos. La concesionaria pide un cambio del sistema de riego, la adenda 13 en la que estamos entrampados.

Encarecimiento del proyecto y perjuicio para agricultores

El congresista Horacio Zeballos remitió el oficio 232-2018-2019 al Ministerio de Economía y Finanzas, donde explica que en 10 años el proyecto se incrementó en 54.69%. El parlamentario dijo que el gobierno central y regional deberían obligar al concesionario a poner los 268 millones de dólares que le corresponde. También calificó de "bravata" la amenaza de una demanda internacional, puesto que es el consorcio quien no cumple con el contrato.

"El gobernador (Elmer Cáceres) no tiene idea de lo que está haciendo, porque la segunda fase es de exclusiva responsabilidad del concesionario y si le falta plata, tiene que gestionarla. Acá lo que quiere es salirse y que el Estado lo financie", dijo.

Respecto al costo de los terrenos, el presidente de la Junta de Usuarios de la Pampa de Majes, Nelson Martínez, también vio con preocupación el encarecimiento del proyecto, pues no estarían en capacidad de costearlo por carecer de apoyo económico.