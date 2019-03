Lescano: Por qué Ética se opuso a sesión pública si no se iba a dar nombre de agraviada

La Comisión de Ética sesionó este jueves en reserva, recibiendo a vinculados al caso de presunto acoso sexual del congresista Yonhy Lescano a una periodista, además de que recogió la exposición del parlamentario de Acción Popular. Sin embargo, el legislador investigado increpó que la reunión no sea pública, dado que no se iba a mencionar la identidad de la afectada.

A su salida de la sesión, el parlamentario de la lampa indicó que esperaba dar su exposición de manera pública. Añadió que no se le permitió realizar preguntas a las personas citadas.

“He reclamado que la sesión sea pública y no lo han hecho”, declaró Yonhy Lescano a la prensa, “si no se conoce a la señora, no se iba a dar el nombre, no nos íbamos a referir a ella, por qué se opone la Comisión de Ética a que exponga públicamente ante el país”.

Asimismo, Lescano defendió su inocencia, asegurando que comparó las capturas de las conversaciones que tuvo con la periodista mostradas a la prensa con la que la entregó la agraviada a la Comisión de Ética.

“No pueden sancionar al parlamentario con mensajes recortados, y no solo en un solo chat, sino en varios”, indicó Yonhy Lescano.

Respecto al oficio que brindó el presidente de Daniel Salvaerry sobre Lescano, el congresista de Acción Popular sostuvo que “nunca le dije que esconda” la denuncia de la periodista.