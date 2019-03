Lescano rechaza afirmaciones de Salaverry y reitera complot en su contra

El congresista Yonhy Lescano respondió lo dicho por Daniel Salaverry sobre el presunto caso de acoso sexual. El legislador de Acción Popular manifestó que en ningún momento se acercó al presidente del Congreso para evitar que se hable más sobre la denuncia en su contra.

"Totalmente falso porque los hechos denunciados en mi contra es una grave difamación. La verdad que hoy se va explicar en la comisión de ética acreditan mi inocencia. Hay un complot en mi contra a cambio de archivar las denuncias en ética que tiene el señor Salaverry. Gran patraña", escribió Lescano en Twitter.

Denuncio que la comisón de ética ha acordado hacer la sesión reservada para esconder la verdad. No me han dejado hablar para pedir que la sesión sea PUBLICA. Violan mis derechos, me difaman que quise esconder denuncia. El pueblo debe saber el complot descarado en mi contra.