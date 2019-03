Martín Vizcarra pide al Congreso aprobar con urgencia las reformas de justicia

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió una vez más a la lentitud Congreso de la República para poner a debate las reformas del sistema de justicia, las que se presentaron por el Poder Ejecutivo a inicios de agosto, y le pidió sentido de urgencia a los legisladores.

“Ya han pasado siete meses y de los siete proyectos de ley para mejorar el sistema de administración de justicia, solo uno fue aprobado, seis siguen en proceso. Ayúdennos Congreso para sacar adelante estas reformas", declaró Vizcarra durante su visita a la Institución Educativa República de Italia, en Cercado de Lima.

El Jefe de Estado aceptó que temas como este causa una "confrontación inevitable" pero aclaró que no se produce por el lado del Ejecutivo. Insistió que la aprobación de estas reformas judiciales son de importancia para la lucha anticorrupción.

"Somos respetuosos del Congreso, pero pedimos un sentido de urgencia para lo que realmente requerimos los peruanos y ahora lo que requerimos es la lucha anticorrupción. Necesitamos un Poder Judicial confiable y hemos propuestos proyectos de ley”, sostuvo el mandatario.

Gabinete Del Solar

Martín Vizcarra afirmó que el Gabinete Ministerial que lidera Salvador del Solar, apuesta claramente por el diálogo con la finalidad de cumplir los objetivos del Gobierno.

Se refirió sobre la primera reunión que sostuvieron del Consejo de Ministros y en la que pudo ver mucho “entusiasmo, compromiso y voluntad”.

“Tenemos claro que sigue la apuesta por el diálogo, porque es la convicción que tiene el presidente de la República que es concertador, desde mi actividad como autoridad regional me destaque por concertador y favorecer a la educación. Estos rasgos no los he cambiado y ahora el gabinete tiene que llevarlo”, manifestó Vizcarra.