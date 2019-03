Mercedes Aráoz: "Del Solar es una excelente persona para dirigir el Gabinete"

Mercedes Aráoz resalta la habilidad discursiva de Salvador del Solar, uno de los requisitos para ser un buen negociador, función principal de un Presidente del Consejo de Ministros, por lo que anuncia que apoyará su gestión.

La vicepresidenta de la República cuenta que el nuevo líder del Gabinete Ministerial la llamó el domingo último para contarle que iba a ocupar el cargo y juraría al día siguiente. Del Solar le pidió que lo apoye en su gestión.

"El domingo me anunció que lo habían designado y que iba a jurar al día siguiente. Me ha pedido que lo apoye en su gestión, como también me he ofrecido a hacerlo", declaró Aráoz para El Comercio.

La también congresista trabajó junto a Del Solar cuando ella lideraba el PCM y él la cartera ministerial de Cultura, en el Gabinete de Pedro Pablo Kuczynski.

Aráoz cree que la bancada de gobierno tendrá una mejor relación Del Solar. Agregó que es un punto a favor que el nuevo premier anunciara que la bancada de Peruanos por el Kambio es la bancada oficialista.

Del Solar como articulador político

Al respecto a las críticas hacia Salvador del Solar por no contar con mucha experiencia, Aráoz considera que el rol de primer ministro es más de coordinación y de articulador político entre las diferentes instancias.

"El rol de primer ministro es más de coordinación multisectorial e intergubernamental con los gobiernos locales o regionales, y con los otros poderes del Estado. Es el vocero del gobierno, el articulador político entre las diferentes instancias.", señaló.

Sobre su capacidad en a resolución de conflictos sociales y en negociación, subrayó que Del Solar tiene una maestría en gestión pública y que es un buen abogado por lo que es un buen negociador.

"Ya ha gestionado un ministerio, por más pequeño que sea el de Cultura, tenía labores que eran intergubernamentales. No es un hombre que no conozca cómo trabajar en un Gabinete y hacer que este se promueva", comentó.

En tanto al tema de economía Aráoz dejó en claro que el ‘expertise’ en ello es el ministro de Economía, Carlos Oliva, y que ambos colaboran y coordinan.

Para mejorar la relación con la bancada, la vicepresidenta del Ejecutivo plantea retornar a las reuniones con el Gabinete Ministerial previas al Pleno, en el que se coordinaban las acciones sobre determinados temas legislativos. Esta iniciativa se tomó al iniciar al Gobierno de Kuczynski pero se dejó de lado.