¡Devuelvan la plata!

Es importante entender que no es que el Congreso tiene una caja -no tan chica- de donde cada parlamentario se forra para irse de viaje el fin de semana. No es tan sencillo y se supone que para todo gasto hay un trámite administrativo.

Todo empieza con un pedido debidamente presupuestado. Tiene que haber un informe de asesoría jurídica y la oficina de administración para que luego la Mesa Directiva apruebe los viáticos. En el caso de los seis congresistas que habrían cobrado el dinero por gastos de representación sin acudir a sus regiones, estos habrían contado con la aprobación de la mesa directiva de Luis Galarreta.

Entonces, ¿hay un tema administrativo de por medio? Mi lógica sencilla explicada arriba diría que sí. Aunque también hay un tema político desde el momento en el que el Congreso que ingresó con mayoría fujimorista, fue quien puso a esas personas a ver el tema administrativo, así de simple.

Ojo, no debemos olvidar que Daniel Salaverry también tuvo un tema con sus viajes. Basta recordar el caso de su asesor que fue despedido al haber incluido fotos antiguas (no reales) en al menos uno de los informes por los viajes de representación del congresista. La defensa de muchos de estos casos habría recaído en un acuerdo de Mesa Directiva por el cual un parlamentario podría no ir a la semana de representación y bastaba con que su personal asista por él o ella.

Estos acuerdos por debajo de la mesa y el hecho de que los informes de semana de representación no sean obligatorios, hace que estemos como estamos. Finalmente, todos tienen rabo de paja y no solo porque muchos “padres de la patria” no se representan ni a ellos mismos, sino porque se está haciendo cualquier cosa con nuestro dinero.

¿Qué queda? Sanciones para empezar y la devolución del dinero. No solo el de representación, sino considerar otros cientos de miles de soles que congresistas gastan en paseos por Rusia, Bélgica, Austria, Suiza...con un presupuesto aparte. Además de sincerar todo esto. Sincerar quiénes son los que pasan este tipo de gastos y que los congresistas que más criticaron a Vizcarra por irse a España hagan un mea culpa...por sus propios viajecitos.