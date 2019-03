Alberto de Belaunde niega haber realizado doble cobro de viáticos

El congresista Alberto de Belaunde respondió la denuncia hecha por Jorge Castro, quien lo acusó de haber realizado un cobro irregular de viáticos por semana de representación. El parlamentario de la bancada Liberal dijo que sus actividades están debidamente consignados en documentos.

A través de su cuenta de Twitter, Alberto de Belaunde aclaró lo presentado por Jorge Castro ante los medios de comunicación. "Nunca he realizado doble cobro de viáticos. La semana del 16-20 Julio sí estuve en Lima y sí realicé actividades de representación. Mis informes de representación consignan actividades de TODO el mes, no solo de una semana. Eso no es irregular, es ser más transparente", dijo.

- Nunca he realizado doble cobro de viáticos.

- La semana del 16-20 Julio SI estuve en Lima y SI realicé actividades de representación.

- Mis informes de representación consignan actividades de TODO el mes, no solo de una semana. Eso no es irregular, es ser más transparente. https://t.co/ybaWIwysN1 — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) 13 de marzo de 2019

De acuerdo a la denuncia de Jorge Castro, Alberto de Belaunde "En la semana de representación del 16 al 20 de julio de 2018, informa de días que no corresponden estrictamente con esas fechas, solo con el mes. Asimismo, hace consignar columnas en periódicos como parte del informe".

Del mismo modo, Jorge Castro acusó a otros 10 congresistas de haber realizado una acción similar durante la semana de representación, pero agregó que la lista es mayor. “Por lo menos 80, 90 o más de 100 cobraron bajo la misma circunstancia”, dijo Castro en declaraciones a la prensa.