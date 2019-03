Marisa Glave: “Nunca he viajado al extranjero en semana de representación”

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, negó haber viajado fuera del país durante la semana de representación, luego de que fuera señalada por el legislador Jorge Castro de haber recibido viáticos de manera irregular.

“Nunca he viajado al extranjero en semana de representación y he cobrado los viáticos o el pago o la asignación. Eso no ha ocurrido en mi caso”, manifestó de manera enfática.

“Yo solamente una vez he rechazado el cheque, porque esa semana de representación no la pude hacer”, reveló.

Jorge Castro mencionó a Marisa Glave dentro de la lista de congresistas que presuntamente cobraron dinero del Congreso por la semana de representación, cuando no les correspondía.

Esto luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación contra Jorge Castro y cinco congresistas de Fuerza Popular por haber recibido cheques de 2 800 soles por la semana de representación cuando no se encontraban en el país.

“La única razón por la que una persona me ha mencionado, y creo que de manera canalla, es porque me he encontrado trabajando en el Perú (en Puno) por el tema de pasivos ambientales mineros”, aseveró.

Sobre los supuestos pagos que habrían recibido el resto de congresistas por semana de representación cuando esta fue suspendida, Marisa Glave dijo no tener conocimiento de ello y de haber ocurrido así, el procedimiento tendrá que ser anulado.

En tanto, Jorge Castro aseguró que "al menos 100 congresistas" cobraron dinero por viáticos de forma irregular. El legislador difundió una lista de 10 congresistas, en la que menciona, además de Glave, a los legisladores De Belaunde, Bruce, Mulder, Salaverry, Arana, Dammert, Aráoz, César Villanueva, Janet Sánchez y Patricia Donayre.