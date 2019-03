FP asegura que hay más congresistas que cobraron viáticos irregulares [VIDEO]

Tras la denuncia contra cinco parlamentarios de Fuerza Popular y un ex Frente Amplio, el vocero de la bancada naranja, Carlos Tubino, afirmó que existen otros parlamentarios que recibieron viáticos de forma irregular.

“Puedo afirmar que no solamente es Fuerza Popular la que está en eso. Ahí están las sospechas, por qué solo se apunta a Fuerza Popular cuando hay un montón de otros parlamentarios que están en el mismo problema”, expresó el fujimorista en RPP Noticias.

En ese sentido, Carlos Tubino volvió a respaldar a sus colegas y volvió a minimizar el cobro alegando que 2 800 soles, lo que equivale actualmente a 3 sueldos mínimos, es un monto pequeño.

“Es un dinero que no pudieron evitar recibir. No todos son tan prolijos en el manejo de su propio despacho. A veces se presentan errores”, indicó. “Estoy seguro de que no hay mala fe al haber cobrado ese dinero. Además, un congresista no va arriesgar su cargo por 2 800 soles”, agregó Carlos Tubino.

En otro momento, aludió a Janet Sánchez, que preside la Comisión de Ética, de haber recibido dinero del Parlamento para la semana de representación, sin haber realizado labores congresales.

“Derrepente ella misma [Janet Sánchez] ha pecado, pero ella misma debería aclararlo”, aseveró Carlos Tubino. Ante ello, Sánchez le pidió que sea más responsable a dar sus declaraciones.

“Hay que ser responsables al declarar. El hecho que podamos emitir nuestra opiniones, no quiere decir que podamos decir cosas que no conocemos”, enfatizó la presidenta de la Comisión de Ética.