RMP: " La señora Beteta y sus amigos quieren sacar a Salaverry de la presidencia del Congreso"

Rosa María Palacios aseguró que la reciente pelea entre los congresistas Karina Beteta y Daniel Salaverry es una ‘perdida de tiempo’ para la nueva legislatura.

La periodista precisó que es posible que el titular de la Mesa Directiva se haya expresado con palabras soeces, pues la parlamentaria fujimorista ‘es malcriada’.

“Ella dice cosas feas, difama en su cuenta de Twitter permanentemente, llama a todos los periodistas ladrones y mermeleros”, indicó.

Asimismo, la letrada señaló que el excongresista fujimorista no ha cometido delito al utilizar ese tipo de palabras. No obstante, precisó que Karina Beteta si ha cometido una infracción al presuntamente utilizar bienes del Estado de forma particular.

“Ella y otros cinco congresistas están siendo investigados por el Ministerio Público. No es la primera investigación que enfrenta la señora Beteta ya ha tenido una por lavado de activos y narcotráfico”, comentó.

Para RMP, existen temas mucho más importantes que el problema entre los legisladores, por lo cual, sostuvo que el actual gabinete presidido por Salvador del Solar debería entrar a tallar, sin embargo, el jefe del Consejo de Ministros ha declarado que su gestión no será confrontacional.

“Es una mala noticia porque con este Congreso tiene que ser confrontacional. Hay que pelear para que el Congreso deje de tener broncas por semana y se dedique a legislar, la no confrontación lleva al fracaso”, manifestó.

La conductora de Sin guion afirmó que la posición que está tomando el Ejecutivo es errada, pues debe presionar al Legislativo para que apruebe las reformas políticas y judiciales estancadas. Además, aseveró que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no debe de escuchar los consejos de la oposición, ya que solo buscan vacarlo.

"Están en bronca permanente, la señora Beteta y sus amigos quieren sacar a Salaverry de la presidencia del Congreso y todos los corruptos quieren sacar a Vizcarra de la presidencia de la República", puntualizó.