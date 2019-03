Sobre la Red Orellana

Señor Director:

Aclaro la nota periodística publicada en su diario titulada “Red de Orellana contaba con 16 jueces y 5 fiscales coimeados” escrita por la periodista Doris Aguirre en la versión impresa, páginas 12 y 13; y digital del día domingo 10 de marzo de 2019.

En el extremo del subtítulo “Fiscal Barreto ha vuelto a incluir a Omar Ahomed como supuesto vínculo de la Red Orellana”, al respecto quiero aclarar que el día 11 de marzo, acompañado de mi abogado, me he entrevistado con la fiscal Marita Barreto en su despacho y precisa que no se me ha incluido como investigado ni acusado en el dictamen presentado contra la Red Orellana.

Con respecto al tenor en el que refieren un supuesto vínculo amical con el fiscal Pablo Sánchez, tal como refiere la nota del 11 de marzo páginas 2 y 3 versión impresa y digital con el titular: “Orellana cedía su departamento en Miami para sus amigos”, aclaro que el mismo fiscal Sánchez descarta tal amistad precisando que la relación con mi persona fue solo de alumno-profesor.

Omar Abraham Ahomed Ch.

dni 09852327

La Defensoría

Señor Director:

La Defensoría es una entidad que genera gastos al Estado y cuyo titular, llamado “Defensor del Pueblo”, tiene las mismas prerrogativas de congresista. Es decir, elegido por cinco años, goza de inmunidad y de buen sueldo con gratificaciones. Sin embargo, poco o nada se sabe dónde, cuándo y cómo defiende los derechos fundamentales del pueblo y la comunidad. Sabemos que es nombrado por el Congreso y está a su merced, a quien periódicamente rinde informaciones. Pero el pueblo, la razón de su existencia, no percibe su misión. Nada contra la corrupción y la inseguridad que afectan al pueblo. Nada contra el asalto a los bolsillos de la población en los servicios públicos, peajes, espectáculos, mercados; y nada en los millonarios juegos de la Tinka cuyo singular sistema electrónico hace más pobres a los pobres.

Julio C. Morales C.

dni 07569432

Sobre nota publicada

Señor Director:

El artículo escrito por Ricargo Uceda en la página política del 26 de febrero de 2019, bajo el título: “El Informante: ¿Acosador o víctima?”, ha sido pegado en internet y aparece cuando se busca mi nombre.

Ese artículo fue escrito sin mi consentimiento y el señor periodista nunca se contactó conmigo en ninguna forma, y en donde se dio la libertad de incluir mi fotografía. El daño a mi imagen profesional es enorme y más aún cuando esta información está en internet que se conecta a todo el mundo.

Debo hacer presente que el caso objeto del artículo periodístico está aún en proceso de investigación interna en la PUCP y por eso exijo que se respeten mis derechos personales guardando la discreción apropiada. Por lo expuesto, le agradeceré elimine la dirección web del artículo puesto en internet y toda conexión que muestre el contenido de dicho artículo.

Dr. Hildegardo Córdova Aguilar

dni 08773106

Respuesta a la carta anterior

Estimado ingeniero:

Aunque entendemos su incomodidad porque se discuta abiertamente su caso, el suyo lamentablemente se convirtió en un tema de interés público que venía siendo ventilado en las redes sociales antes de la nota. Aunque el autor no lo buscó a usted, representó fielmente su posición, y el artículo no hace juicios de valor ni afecta la dignidad de las personas involucradas. También se dice que no era un caso concluido. En cuanto a la foto, tomada de una publicación universitaria, estaba destinada a ser de conocimiento público.

Ricardo Uceda

“El informante”