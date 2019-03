El discreto encanto de la fiscalía

Chalaca, sanmarquina, soltera y ferviente evangélica, Zoraida Ávalos Rivera, la quinta mujer que ocupa el cargo de fiscal de la Nación, se ha caracterizado siempre por un perfil discreto, tan discreto como los trajes tipo sastre que suele usar, siempre por debajo de la rodilla, o como la naturaleza de sus simpatías políticas, un misterio que muchos quisieran develar.

Lo que no es ningún misterio, a decir de gente que ha trabajado con ella, es que guarda una aversión particular por todo lo que se relacione al aprismo en la Fiscalía, desde los tiempos en que gente ligada a ese partido desató una campaña de difamación contra la hoy fallecida exfiscal de la Nación Adelaida Bolívar (2005-2008), quien para Ávalos era como una segunda madre.

De hecho, la flamante presidenta del Ministerio Público ascendió rápidamente –incluso por encima de algunas fiscales de mayor antigüedad– de la mano de Bolívar, una mujer recta e íntegra que la tuvo como fiscal adjunta y que se dedicó a trabajar con devoción en las fiscalías familiares, al punto de que adoptó a dos niñas ayacuchanas. Su tercera hija, de cariño y vocación, fue Zoraida.

Aunque Adelaida falleció de cáncer el 2008 (fue reemplazada por Gladys Echaíz), para Ávalos fue el estrés causado por la campaña de demolición lo que provocó el mal, algo que nunca perdonó a los fiscales ligados al partido de la estrella.

Es sabido que, desde el 18 de diciembre del 2013 en que fue nombrada fiscal suprema titular (nombramiento anulado por el TC, que luego se rectificó), jamás apoyó ni a José Antonio Peláez Bardales ni a Pedro Chávarry, los dos fiscales de la Nación que mayor cercanía tuvieron con Alfonso Ugarte.

La ojeriza sigue siendo tal que fue la única integrante de la Junta de Fiscales Supremos que no se dignó a asistir a la juramentación del último de los mencionados quien, ironías de la vida, tuvo que pasar el amargo trago de votar en unanimidad por ella, al igual que los también cuestionados Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez.

Tras la muerte de Adelaida Bolívar, Ávalos se mantuvo, discretamente, como es su estilo, en las fiscalías civiles, aquellas que no interesaban mucho a los cuadros apristas, que prefieren siempre las fiscalías penales, donde se ventilan escándalos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos y otros delitos de grueso calibre.

Fue parte del grupo de fiscales que apoyaba a Carlos Ramos Heredia. El 2014, en la cuestionada elección de este, votó por él en lugar de Pablo Sánchez, con quien, sin embargo, hoy tiene una armónica relación. Ramos Heredia, al igual que Bolívar en su momento, fue objeto de una campaña de desprestigio y fue vinculado al famoso caso de "La centralita", finalmente fue archivado el año pasado.

Si algún defecto le encuentran quienes conocen a Zoraida Ávalos es una cierta egolatría. Cuando llegó a fiscal superior, le fue entregado un despacho inmenso que ella mandó a remodelar a su gusto desde cero. Sin embargo, resaltan su carácter tranquilo, poco dado a los exabruptos, y su dedicación a trabajar en temas de la mujer, por lo que el hecho de que su ratificación se publicara en El Peruano justo el 8 de marzo toma un rasgo simbólico.

A sus 62 años, Ávalos Rivera tiene un desafío enorme y comenzó a enfrentarlo cuando, en enero, tras la accidentada renuncia de Chávarry, tuvo que asumir la Fiscalía de la Nación y la declaró en emergencia, proceso cuyas medidas, según ha dicho, se han cumplido en un noventa por ciento.

Ahora, tras su ratificación y sin las limitaciones del interinato, se ha comprometido a apoyar sin reservas el trabajo de los fiscales anticorrupción y, para ello, ha exigido una ampliación del presupuesto para el Ministerio Público y, específicamente, para el equipo Lava Jato.

Dos de los méritos de los que se jacta Zoraida Ávalos son de la profusión de reconocimientos que ha recibido en su larga carrera y de la ausencia de cuestionamientos serios. "Tengo 33 años de trabajo –dijo en el 2014, a raíz de su fugaz destitución como fiscal suprema y salió a defenderse– y no tengo ni una queja fundada, ni una sanción disciplinaria, ni jamás he estado en los medios". Habría que agregar que ella es la única fiscal suprema que no ha sido mencionada en los audios de la vergüenza.

El próximo 29 de marzo, esta mujer que entró a trabajar al Ministerio Público con tan solo 23 años, hace ya 37, asumirá su cargo formalmente, en una ceremonia de juramentación a la que, esta vez sí, asistirá el presidente de la República Martín Vizcarra. Solo esperemos que el inefable Pedro Chávarry, aún fiscal supremo, no tenga el mal gusto de hacer acto de presencia y aguarle la celebración. ❖

Sabía que...

Se graduó en Derecho en la Universidad de San Marcos y tiene un doctorado en la Universidad Federico Villarreal.

Comenzó a figurar al ser designada miembro de la Junta de Fiscales Supremos en el 2013 por el fenecido CNM.

El 22 de agosto del 2018 fue nombrada por Pedro Chávarry como jefa de la Fiscalía Suprema de Control Interno.

