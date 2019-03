“Del Solar deberá liderar el relanzamiento del gobierno”

El analista político y en opinión pública delineó los nuevos retos que tiene por delante el gabinete Del Solar. También revisó las cualidades y desventajas de este nuevo premier, cuestionado por algunos por su inexperiencia y elogiado por otros por su transparencia.

Vayamos al grano. ¿Está capacitado Del Solar para presidir el Consejo de Ministros?

Tiene algunas cualidades y también algunos retos. Pero la verdad no sé a qué viene tanta exigencia cuando dicen que no tiene experiencia política, cuando lamentablemente los que tienen esa experiencia no han hecho más que defraudar; que no tiene partido, cuando los que tienen partido son partidos frágiles, precarios, que han fracasado. A su favor, Del Solar tiene el haber demostrado un manejo transparente, es alguien que siempre pone la claridad por delante.

¿Y no cuenta su experiencia como ministro de Cultura?

Es verdad que estuvo en el Ministerio de Cultura, pero no lo suficiente. Y una cosa es Cultura y otra la PCM. Estamos hablando de un tema diez veces más complicado y en una coyuntura política diferente. Hoy Del Solar tiene que liderar un relanzamiento del gobierno de Vizcarra.

De alguna manera ya me ha respondido, pero quisiera que me explique: ¿qué papel juega el nuevo premier?

En el momento en que Vizcarra plantea el referéndum, opta por una estrategia más confrontacional con el Congreso (la no reelección) y esto descoloca a Villanueva, quien cumplía un rol de diálogo. He escuchado de todo sobre el cambio de ministros, desde relaciones complicadas de Villanueva, que podría haber temas vinculados a Odebrecht o una posible reacción a la baja en las encuestas. Pero la verdad es que Villanueva ya no tenía liderazgo y eso es lo que se busca con Del Solar.

Todo liderazgo conlleva retos. ¿Qué retos deberá afrontar en el corto plazo?

El primer reto es que en su exposición ante el Congreso, Del Solar deberá plantear algunas ideas fuerza de adónde quiere ir el gobierno en esta nueva etapa. Porque la narrativa de la lucha contra la corrupción, por supuesto que hay que mantenerla, pero ya está agotada. Ahora hay una serie de demandas del interior, más sectoriales, con gobiernos regionales que están arrancando recién y no funcionan, y encima tienen agendas propias, mira tú lo que pasa en el sur.

¿El primer reto, entonces, es atender esas demandas?

Sí, pero eso por un lado. Por el otro, está tratar de definir el modelo de desarrollo económico que se va a implementar. Esa visión grande de adónde quiere ir el gobierno, hasta ahora no se la hemos escuchado a Vizcarra y es uno de los retos que tiene por delante Del Solar.

Y con respecto a la reforma política, ¿afecta en algo este cambio de gabinete?

Yo creo que no, solo coincide en el tiempo. Porque primero habría que definir lo que se quiere reformar y el gobierno todavía está evaluando. Hay, sin duda, un contexto político muy complicado, en el que las discusiones políticas se cruzan con las acusaciones constitucionales, con los casos de corrupción y así es muy difícil sentarse a debatir sobre los problemas estructurales del país.

¿El problema entonces es la propia coyuntura?

Hace rato que la coyuntura es la que nos gobierna. Por eso, la virtud que tuvo este planteamiento de Vizcarra fue que el Ejecutivo puso la agenda, aunque, claro, duró seis meses.

¿La tendrá difícil Del Solar?

Por supuesto. Y creo que lo mejor que puede hacer es alejarse de la coyuntura y abrir su propio camino. ❖