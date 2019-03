Salaverry asegura que Fuerza Popular quiere sacarlo de la Mesa Directiva

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló que las recientes acusaciones en su contra son impulsadas por la bancada de Fuerza Popular que busca retirarlo de la Mesa Directiva del Congreso. El titular del Parlamento volvió a rechazar que haya insultado a Karina Beteta.

"Me queda claro que sigo siendo incómodo para Fuerza Popular, que no les gusta las decisiones que he tomado desde que asumí la presidencia del Congreso [...] En fin, parece que ahora, a través de estas mentiras, quieren sacarme de la Mesa Directiva a como dé lugar", dijo Daniel Salaverry en entrevista a Latina.

Daniel Salaverry reveló que Fuerza Popular acostumbra tomar medidas extremas cada vez que uno de sus congresistas decide hacer una denuncia. En tal sentido, dijo lamentar que comportamientos con esos sigan afectando la imagen del parlamento.

"Ellos [Fuerza Popular] por lo general, siempre que alguien hace una denuncia, se suman en cargamontón, es una embestida más naranja. Yo lo lamento, lo lamento por el Congreso, lo lamento porque no hayan entendido hasta el día de hoy que esas actitudes no ayudan en nada ni a la imagen de su partido ni a la imagen del Congreso y del país", señaló.

Denuncia contra Daniel Salaverry

La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, aseguró que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, la habría insultado tras una sesión del Pleno en el 2018. Sin embargo, Salaverry negó tal acusación.

"Quienes me conocen saben que yo sería incapaz de faltar el respeto a ninguna mujer. No se puede estar haciendo uso de esta actitud de rechazo hacia la violencia contra la mujer para fines políticos", refirió el presidente del Congreso.