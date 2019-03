Salvador del Solar sobre críticas de Confiep: “No todo es gestión” [VIDEO]

El nuevo jefe de la PCM, Salvador del Solar, respondió al presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, quien criticó que haya sido elegido en el cargo.

Salvador del Solar calificó como "natural" que desde el sector económico duden de su "capacidad de gestión", pero recalcó que “no todo es gestión” y que no significa que el Gobierno no tenga gestores o que la economía esté mal manejada.

"Me parece completamente válido que el presidente de Confiep quiera decir que no encuentra un perfil de gestión, creo que los peruanos hemos aprendido en los últimos años que no todo es gestión. La gestión es indispensable, no siempre es suficiente, y que venga del gremio empresarial un pedido de un perfil de gestión no es sorprendente, es lógico", expresó Salvador del Solar en RPP Noticias.

En ese sentido, el nuevo premier aseguró que el país tiene "una política económica sólida" y que el Gobierno de Martín Vizcarra busca mejorar la competitividad. Asimismo, enfatizó en la importancia de recaudar los impuestos de las grandes empresas.

"Tenemos que decidir si queremos seguir en un círculo vicioso o si queremos hacer los esfuerzos difíciles de pasar a un círculo virtuoso. Para ser el Estado que queremos y brindar los servicios que necesitamos, se necesita cobrar impuestos, no solamente de las grandes empresas, un país con 72% de informalidad también necesita ampliar su base tributaria", sostuvo Salvador del Solar.