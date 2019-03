Pese a declaración fiscal, Úrsula Letona insiste que su hermana aportó a campaña

Luego que se denunciara un falso aporte a nombre de la hermana de Úrsula Letona, María del Pilar, para la campaña de Fuerza Popular, la congresista fujimorista sostuvo que su familiar sí dio la donación, aunque no para Keiko Fujimori.

Para Canal N, la parlamentaria sostuvo que el aporte de 22 mil soles fue dado para su campaña en especies.

“No hay ningún aporte ni recibo a la campaña de Keiko Fujimori que está a nombre de ella (María del Pilar Letona). El aporte está a imputado a mi campaña. No es económico, se trata de polos, pulseras y gorras”, expresó Úrsula Letona.

Asimismo, indicó que “lo que hemos podido ver en el sistema es que no corresponde nada que tenga que ver con mi hermana con la campaña de Keiko, no se trata de aporte de dinero, así que no hay ningún aporte fantasma”.

Sin embargo, en la declaración de María del Pilar Letona al fiscal José Domingo Pérez, ella señaló que “no efectué ningún aporte económico ni en especies”, asegurando que no entregó una donación económica o de objetos.

Según el reporte que entregó Fuerza Popular a la ONPE, María del Pilar Letona aportó 22 mil soles el 2 de marzo del 2016 para la campaña de su hermana: 18 600 en polos y 3 400 en pulseras y banderitas, aunque su nombre habría sido usado, dada la declaración fiscal. Incluso, ella pidió reunirse con Keiko Fujimori por la situación, aunque no se le concedió ese diálogo.