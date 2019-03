Salvador del Solar: "Las urgencias del país no se reducen a la corrupción"

Este lunes, Salvador del Solar juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM). Reemplazante de César Villanueva, el premier indicó que el gabinete entrante forma parte de una nueva etapa en el Ejecutivo.

En entrevista con Canal N, Del Solar reconoció que el error en el gabinete de Villanueva fue la falta de comunicación con la sociedad, respecto a los logros que tuvo.

“No fue una decisión fácil, fue una sorpresa que el presidente me llamara”, expresó Salvador del Solar, “Martín Vizcarra consideró que era una etapa que cambiar”.

Añadió que “estamos cambiando de gabinete por respuesta a una ambición. La casa está ordenada”. El premier sostuvo que el gobierno de Vizcarra ha logrado que se vuelva a instaurar el orden y la confianza”, aunque reconoció que “llevados por la propia vorágine, no hemos comunicado del todo”.

Refiriéndose a la reconstrucción en el norte por el fenómeno del Niño Costero, el primer ministro señaló que en el 2017 se construyeron 3 mil viviendas, mientras que 12 mil en el 2018, sosteniendo que “no hemos ido a la velocidad que se debe de ir, pero también no hemos comunicado porque estuvimos concentrados en un tema crucial (la corrupción) que, sin embargo, no es el único”. “Las urgencias del país no se reducen a la corrupción”.

Salvador del Solar trató sobre al diálogo que deberá tener con el Congreso –con presencia fujimorista–, que le debe otorgar el voto de confianza. La autoridad de la PCM indicó tener la convicción de “llegar a una conclusión de que la confrontación no es la solución”, señalando que en la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo “no se trata de no tener diferencias, sino de cómo discrepamos”.

Además, respecto a la división de la opinión sobre fujimoristas y antifujimoristas, el premier indicó que no se trata de una polarización entre estas dos ideas, sino entre “conservadurismo y progresismo”.