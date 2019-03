“Marcelo debe escuchar pedido de aumento de ediles”

Wilson Castro. Trujillo

Los trabajadores de Seguridad Ciudadana, Obras Públicas, Servicios Generales y los obreros anuncian una huelga para la próxima semana en caso no se les incremente sus sueldos. Han cuestionado el aumento a los funcionarios vía CAS.

Estamos en un país democrático y los sindicatos deben ser escuchados ¿no? Ellos reclaman ganar un poco más. Creo que en la municipalidad de Trujillo se está trabajando a puertas cerradas y una muestra es que los regidores no tenemos oficinas, asesores y peor, no tenemos ni papel para hacer nuestros informes. Eso es lamentable.

¿Y han hablado de eso con el alcalde Daniel Marcelo?

Los regidores a veces callan, no hay la mínima consideración hacia ellos. Me siento indignado porque no somos escuchados. Han habido dos sesiones solemnes muy importantes y no hemos sido notificados. Nos han invitado por las redes sociales, pero esa no es la formalidad. Creo que es momento de poner orden en casa.

En menos de cien días de gobierno, ¿se justificaba esta especie de aumento a favor de los gerentes y subgerentes?

El alcalde (Daniel Marcelo) ha aprobado una resolución, el CAS directivo, que saludamos pues hay gerentes y subgerentes que merecen ganar más por su experiencia y capacidad en la administración pública. Es cierto, la Ley de Presupuesto prohíbe incremento de sueldos para los trabajadores, pero el alcalde debe escuchar a los gremios sindicales sobre las alternativas de solución para mejorar los ingresos de estos.

Hace unos días usted manifestó que los funcionarios no están haciendo bien su trabajo en el caso específico de la limpieza pública. Bajo esa premisa no se justifica entonces ningún aumento salarial.

Recién el lunes de la semana pasada se ha presentado un informe de la Subgerencia de Salud. Por eso yo cuestiono a los gerentes y subgerentes. A las 3 de la tarde ya no están en sus oficinas algunos funcionarios de confianza.

Un funcionario de confianza no tiene horario.

Así es. Estamos en emergencia. El alcalde debe poner orden. Si bien nosotros somos parte de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), no vamos a permitir que se nos sobrepasen y condicionen. Nosotros vamos a hacer fuerza común. El alcalde lo sabe. No conocemos a todos los gerentes…

Hubo una reunión en enero en el palacio municipal.

No nos convocaron. Tenemos que estar indagando en qué áreas operan los funcionarios y sus números telefónicos. A mí no me interesa si mañana me expulsan o sacan del partido. He sido elegido por el pueblo. Tengo experiencia. Le puedo decir al ingeniero Daniel Marcelo que se ponga fuerte en la conducción de este concejo. ¡Basta ya de estar callados y pintados!

Luego de sus cuestionamientos hacia los funcionarios, Marcelo ha salido a decir que usted piensa que todavía es autoridad (en referencia a su gestión como burgomaestre del distrito de Huanchaco).

Soy el primer regidor y hasta el último día de mi mandato voy a estar al frente del pueblo de Trujillo.

¿Ha pensado en renunciar a APP?

Hay mucho por hacer, estamos más de dos meses en la gestión.

¿Qué propone para mejorar la limpieza pública?

El gerente del Segat, Kenny Heredia, tiene una tarea ardua. Me consta que trabaja día y noche; sin embargo no tiene el respaldo del alcalde.

Se habló de la necesidad de declarar en emergencia la limpieza pública y no se ha logrado. La compra de compactadoras tomará entre 60 a 90 días.

La declaratoria de emergencia debió nacer de casa previo informe de la Subgerencia de Salud y de ahí pudo pasar a la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, que es la última instancia. El lunes pasado se presentó un informe y ahí se advirtió sobre las consecuencias de tener la basura en la vía pública como La Hermelinda y otros lugares.

De otro lado usted fue alcalde en Huanchaco. ¿Qué le parece la construcción del badén en el poblado El Milagro?

Aplaudo la decisión del alcalde. Pero no olvidemos que la quebrada El León tiene una extensión de 14 kilómetros y también se tiene que intervenir en la Vía de Evitamiento.