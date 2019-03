Salvador del Solar: trayectoria del nuevo presidente del Consejo de Ministros

El presidente Martín Vizcarra eligió a Salvador del Solar como nuevo jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de la renuncia de César Villanueva al cargo.

Una reunión entre el mandatario con el designado nuevo premier el último domingo, hizo crecer la expectativa sobre su nombramiento. Ambos llevaban una relación cordial, la cual se comprobó cuando Del Solar respaldó a Vizcarra, previo a la interpelación por la adenda del proyecto de Chinchero en el Congreso.

De abogado a actor

Salvador Alejandro Del Solar Labarthe nació en Lima el 1 de mayo de 1970. Se licenció en Derecho en setiembre de 1996 por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y egresó de estos estudios con mención sobresaliente.

El nuevo jefe de la PCM también es actor en televisión, teatro y cine desde el año 1994. Llevaba a la par sus estudios en las artes de la actuación y en la universidad. A los 21 años ya era practicante de una oficina de abogados.

“Actué desde niño, pero nunca pasó por mi cabeza que esa fuera mi profesión”, contó a la revista Cromos de Colombia. Rememoraba que después de tres cervezas siempre les decía a sus amigos que quería ser actor. Un día, después de tanto dudar se matriculó al IV Taller de Formación de Umbral, dirigido por Alberto Ísola.

Del Solar actuó en telenovelas y luego protagonizó la película Pantaleón y las visitadoras (1999). En paralelo a su participación en la actuación, estudió una maestría en Relaciones Internacionales, con especialidad en Comunicación y Negociación Intercultural, por la Universidad de Syracuse, de Nueva York.

En el mismo centro de estudios llevó los cursos del Programa de Análisis y Resolución de Conflictos. Además, dictó el Curso de Comunicación Política en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP (2003-2005) y condujo el programa de actualidad política "Esta Semana", transmitido por Canal N (2003-2004).

Salvador Del Solar escogió la carrera de Derecho porque le "encantaba la idea de ser abogado", pero que poco a poco se fue alejando de la profesión. “La universidad me encantó, la práctica me desencantó”, confesó.

En 2014 incursionó como director de 'Magallanes' con el que obtuvo varios premios. Un año después tuvo un breve papel en la serie 'Narcos' de Netflix.

Ministro de Cultura

Del Solar fue seleccionado por Pedro Pablo Kuczynski para liderar el Ministerio de Cultura desde diciembre de 2016. Durante su gestión se originó la polémica por una muestra artística en el Lugar de la Memoria (LUM).

Simpatizantes del fujimorismo realizaron cuestionamientos considerando a la exposición denominada “Resistencia visual 1992. Carpeta colaborativa” fue un ataque al grupo político.

Al respecto, el entonces ministro consideró que el LUM no debía ser un sitio para el activismo político, por lo que no se debió exponer la referida muestra. Sin embargo, señaló que no levantó la exposición y negó presiones desde Fuerza Popular.

Tras el escándalo por el indulto otorgado por Kuczynski a favor del sentencia Alberto Fujimori, Del Solar renunció a su cargo el 27 de diciembre del 2017 por estar en desacuerdo.

En contra de CNM y Chávarry

Luego de alejarse del Gobierno, el exministro reapareció para enviar un mensaje de apoyo al presidente Vizcarra luego de que anunciara la remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

A inicios del presente año también se manifestó en contra de la permanencia de Pedro Chávarry como titular del Ministerio Público por lo que participó en la marcha convocada para el 3 de enero.