Cusco patrimonio en peligro

Llueve sobre mojado

Raúl Pacheco Herrera, antropólogo y analista político.

El Centro Histórico del Cusco está en riesgo de perder la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad, así lo manifestó Alberto Martorell, presidente de ICOMOS, organismo asesor de UNESCO. Esto ocurrirá en caso no se demuela la inconclusa construcción del Hotel Sheraton en la calle Saphi, cerca de la Plaza Mayor. Lo más preocupante no es la construcción en sí misma, sino que habría complicidad del Ministerio de Cultura por haber permitido la caducidad de una millonaría multa de 4 millones de soles a la empresa y de no haber activado los mecanismos para la demolición de este mamotreto. El patrimonio cultural está en peligro y parece que cada día sigue lloviendo sobre mojado.

Demolición o traición

David Ugarte Boluarte, antropólogo especialista en patrimonio.

Los atentados al patrimonio cultural material son sistemáticos en el Centro Histórico del Cusco, con complicidad de sus autoridades y su gente. Los valores universales excepcionales del Cusco no están siendo preservados. Hoteles como el Libertador y la modificación de sus muros incas para hacer sus puertas y ventanas, Novo Hotel y su techo de vidrio, el Centro Comercial Ima Sumac y las fracturas de los muros incas de Loreto K’ijllu, Marriot y su clandestina construcción de noche y la monumental agresión del Hotel Sheraton de Saphy, hacen que hoy podamos entrar a la lista de patrimonio de la humanidad en peligro. Demolición del Sheraton o traición al Cusco.