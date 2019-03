Paridad de género

Señor Director:

Cuando Vizcarra asumió la presidencia decidió cambiar a todos los ministros, incluso a los que venían trabajando bien. Fue una decisión populista (a mucha gente les cae bien medidas drásticas como esa), pero mala, y naturalmente los resultados no podían ser buenos.

Hoy, después de un año de gobierno, Vizcarra anuncia que para su nuevo gabinete (tras la renuncia de Villanueva) buscará la paridad de género (9 hombres y 9 mujeres). Nuevamente antepone otro criterio al del mérito. Lo que se debe hacer es evaluar a profesionales, hombres y mujeres, sin distinciones ni limitaciones de género, pero seleccionar a los mejores, con independencia del género. Si ganaran más de 9 mujeres, muy bien, pero si resultasen más de 9 hombres, también.

Jorge Castañeda Arcas

dni: 07571100

Congresistas viajeros

Señor Director:

Los viajes que realizan los congresistas con dinero del Estado siempre han generado polémica, debido a que no se observa que estos tengan algún efecto positivo. Suelen visitar a las regiones que representan pero, lejos de preocuparse por las carencias de sus votantes, lo hacen con la intención de hacer campaña para los partidos a los que pertenecen.Sin embargo, los pasajes y viáticos que piden nuestros congresistas no son solo para viajes nacionales. Esta semana se conoció que varios integrantes de Fuerza Popular, entre los que se encontraban Karina Beteta, Rosa María Bartra y Segundo Tapia, han gastado más de 264 mil soles en viajes que en su mayoría han sido al extranjero. Pedir que se cree una comisión que exija a los congresistas rendir cuentas detalladas sobre sus viajes es de suma importancia. Los gastos que le han significado al país estos viajes son muy elevados y claramente no han sido en beneficio del Perú. La única congresista que mostró su trabajo en el exterior fue Marisa Glave, que participó en una conferencia mundial de mujeres parlamentarias, realizada en Inglaterra. Lo paradójico es que son los integrantes de la bancada fujimorista, a la que pertenecen estos congresistas viajeros, quienes reclaman que se invierta para combatir la anemia, en la reconstrucción del norte y en ayuda a los damnificados por los recientes desastres naturales. Parecen no ser conscientes de que con cerca de 250 mil soles se podría haber avanzado mucho en esos temas.

Cristian Rebosio Aguilar

DNI: 73684413

Construir educación

Señor Director:

En este año escolar 2019 es necesario traer a colación el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018 (Banco Mundial), denominado “Aprender para hacer realidad la promesa de la educación”. El informe contiene 3 medidas de políticas para abordar la crisis del aprendizaje, que es más una crisis moral y excluyente. El Perú para impulsar su crecimiento económico necesita una educación que promueva la felicidad y bienestar de los educandos. En sentido contrario, una educación sin aprendizaje es oportunidad desperdiciada con grave injusticia y deterioro de autoestima para los niños y adolescentes peruanos. La escolarización no es sólo como señala el ministro Alfaro (LR, 9 marzo) “este año vamos a inaugurar mil colegios nuevos...”; en visión miope de infraestructura por la carencia de un plan para la educación. El informe del BM señala que el país puede lograr mejora educativa si se avanza en tres frentes. Primero, aprender más sobre el nivel de aprendizaje para que su mejora sea un objetivo formal y medible. Segundo, basar el diseño de políticas en la evidencia, para lograr que las escuelas estén al servicio del aprendizaje de los alumnos. Finalmente, construir coaliciones y alinear a los actores para que todo el sistema favorezca el aprendizaje. Es de esperar que por lo menos el ministro Alfaro y su viceministra Helfer hayan leído este informe y lo más importante, lo apliquen para hacer realidad la promesa de la educación peruana.

Edwin Vegas Gallo

dni: 02771235