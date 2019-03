Hermana de congresista Letona niega aporte que declaró partido de Keiko

La hermana de la congresista Úrsula Letona, Pilar Letona, niega un aporte 22 mil soles que aparece a su nombre en la declaración oficial de Fuerza Popular (FP), según reveló el programa Panorama, de Panamericana TV. Pilar Letona contó a la Fiscalía que recibió llamadas del despacho de Keiko Fujimori y del Congreso sobre este asunto.

En su informe a la ONPE, Fuerza Popular declaró que Pilar Letona aportó 22 mil soles en especies a la campaña del 2016. Hace un mes, la hermana de la legisladora manifestó al fiscal José Pérez que se enteró por una llamada del despacho de Keiko.

"Recibí una llamada telefónica de Leticia Bayón, asistente de la señora Keiko Fujimori, y me indicó que iban a citar a todas las personas que habían aportado al partido, entre los que se encontraba mi nombre, cosa que me dejó sorprendida (...). No efectué ningún aporte", dijo.

"Hace 6 u 8 meses, aproximadamente, el señor Luis Sáenz, que trabaja con mi hermana, me hizo entrega de una copia que era un reporte donde figuraban mis datos", añadió.

Según Panorama, la congresista Letona le dijo que el aporte se hizo, pero se registró a nombre de su hermana por un error.❖