César Vásquez considera que renuncia de Villanueva se da en un momento “adecuado”

El congresista César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso, consideró que el contexto en el que se ha dado la renuncia de César Villanueva es “adecuado”, ya que el Gobierno actualmente no enfrenta ninguna grave crisis.

Además, dijo que su colega de bancada tuvo un rol “gravitante” en la gestión del presidente Martín Vizcarra y logró cumplir su función de “quitarle fortaleza al principal enemigo del gobierno que era el Congreso”.

“El momento del cambio ha sido adecuado porque no hay una crisis aguda agobiante a pesar de que las crisis casi se han hecho una costumbre en el país. Empieza una nueva etapa, yo creo que se sentaron las bases y ahí hubo un rol claro de Villanueva para poder dar estabilidad y perspectiva”, dijo a RPP.

César Vásquez se animó también a comentar sobre qué cualidades debería tener el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Según dijo, este tiene que tener “un perfil mucho más político” para que proteja la figura presidencial como un “parachoque”.

“Un premier que sepa marketear lo que hace el gobierno, que sepa dialogar, ya no más experimentos, no gente de la inversión privada que no conoce lo público”, manifestó.

El último viernes 15 de marzo, César Villanueva renunció a su cargo como primer ministro. Según dijo, se va porque ya cumplió su “tiempo” y no por alguna discrepancia con Martín Vizcarra.

“No tengo ninguna discrepancia con el presidente Vizcarra. Tengo una amistad y reconocimiento por haber trabajado juntos en esta gran tarea. Le dije que lo iba a ayudar un tiempo y ese tiempo ya ha llegado”, aseguró.