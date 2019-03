Congreso: resultados de auditoría a gestiones de Salgado y Galarreta saldrán en abril

El informe de la auditoria a las gestiones de Luz Salgado y Luis Galarreta, cuando presidían el Congreso de la República, está avanzado y los resultados se entregarán en la primera quincena de abril, informó el titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack.

El titular del organismo de control confirmó que en un mes se conocerán los resultados del análisis de las contrataciones de bienes, servicios y personal del Congreso.

Shack sostuvo que la auditoría a las administraciones de Salgado y Galarreta, ambos miembros de Fuerza Popular, pueden contener novedades respecto a los procesos analizados.

“El informe está bastante avanzado y el proceso debe ver la luz en la primera quincena del mes de abril”, precisó Shack en declaraciones a la Agencia Andina.

Sostuvo que la acción de control se inició el año pasado y comprende el periodo entre julio 2016 a junio de 2018.

Respecto a la auditoria de la actual gestión de Daniel Salaverry como presidente del Parlamento, Shack señaló que tiene la solicitud para iniciar el proceso pero primero debe terminarse el análisis en marcha.

El funcionario subrayó que esta no es la primera auditoria al Congreso, pues las legislaturas del anterior gobierno también fueron objeto de una acción de control por parte de la Contraloría.

“El hecho de que la Oficina de Control Institucional (OCI) del Congreso no dependa administrativamente de la Contraloría no significa que la institución no esté ejerciendo el control gubernamental que la ley le faculta sobre el Poder Legislativo”, aclaró.

Cabe señalar que el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, anunció el 30 de enero del presente año, la solicitud de auditoría la Contraloría luego de enviar una carta a Luz Salgado, en la que le da cuenta que esta medida se da “en atención a sus declaraciones públicas sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas por el Congreso”.

Gestiones de Salgado y Galarreta

Entre los principales cuestionamientos a la gestión de Luz Salgado, se recuerda cuando Control Interno del Congreso concluyó que la compra de 980 computadores para el Legislativo, era injustificada e ilegal.

Con la compra a más de 5 millones de soles se vulneraron una serie de normas para presuntamente favorecer a la empresa proveedora, Grupo Coresol, que se había constituido en un asentamiento humano de Trujillo, La Libertad.

A pesar de la gravedad de los hechos, la comisión de Ética desestimó abrir investigación preliminar en contra de Salgado.

Durante la estadía de Luis Galarreta como presidente del Congreso, se reveló que el Parlamento destinaba 84 mil 800 soles para la adquisición de arreglos florales durante un año. Asimismo, durante su administración se cuestionó la compra de frigobares y televisores, en el periodo del Mundial Rusia 2018.