La nueva descentralización

Señor Director:

En atención a que es política de Estado de carácter permanente y obligatorio y, en vista de que el desarrollo integral del país que busca se desaceleró en los últimos tres gobiernos, es momento de evaluar y perfeccionar el proceso de descentralización para relanzarlo y cumplir con la Constitución.

Los GORES-EJECUTIVOS y MUNI EJECUTIVOS en los que el presidente insiste en su retórica “descentralizadora” convirtiéndose en entusiasta repartidor de recursos y desconcentrador administrativo, son insuficientes para “destrabar” el proceso de descentralización; por tanto, es oportuno establecer el costo beneficio de mantener gobiernos regionales en jurisdicciones departamentales con normatividad para regiones definitivas.

Ahora que la ANGR, como el AMPE, tiene el liderazgo de representantes de un partido como AP, descentralista y municipalista, es importante que aúnen esfuerzos por lograr un eficaz y pleno relanzamiento del proceso, gestionando que se den normas como la de ordenamiento territorial, matrices de competencia, descentralización fiscal y para la conformación de las regiones definitivas, y que perfeccionen las existentes, para evitar preguntas: ¿de qué sirven los gobiernos subnacionales? ¿Es el Presidente el único que debe tomar decisiones?

Sobre esos temas y particularmente sobre descentralización fiscal y ordenamiento territorial hay significativos avances plasmados en propuestas legislativas e institucionales que, sin duda, están en los archivos del Congreso. Con voluntad política se pueden desempolvar, evaluar, actualizar, ponerlas en vigencia y llevarlas al Pleno para su aprobación.

Siendo la ANGR y el AMPE, organizaciones que agrupan instituciones, sería importante, además, deslinden diseñando políticas y mecanismos que impidan que la corrupción siga debilitándolas y desprestigiando el proceso. Así también que desconcentren competencias en favor de municipalidades delegadas, rurales y de zonas de frontera.

Pedro Morales Mansilla

Excongresista ap

Aumento a pensionistas

Señor Director:

Aún existen exservidores del Estado que después de una carrera de más de 30 o 40 años de servicios, pasan jubilados al ostracismo como condenados perpetuos, a vivir de pan y agua. Como ironía del destino o del jefe del MEF, acaban de anunciar un aumento humillante de S/ 30, para los que peinan canas de la administración pública. Todavía no se hizo efectivo, al parecer observado por el jefe del Ejecutivo, quien, probablemente, con la emoción social que lo caracteriza, dejará afirmada una cultura de gratitud y homenaje al adulto mayor que dejó sus mejores años de vida al servicio del Estado; de ser así, el egreso presupuestal que se genere por la ancianidad no sería onerosa al erario nacional, pues equivaldría a una “efímera” pensión de gracia, por razones obvias.

Julio C. Morales Campos

dni: 07569432

Aeropuerto de Chinchero

Señor Director:

Aunque no me cae mal, para mí depende del asunto “Chinchero”. Si procede en promoverlo, está tratando de corregir su situación que lo llevó a Canadá. Como si le importase más el “qué dirán”, de lo bueno de su país. Chinchero debe quedar como está: los trueques verdaderos con morisqueta (no simulados), la planicie con propiedades medianas y pequeñas de productos y prácticas de la población antigua, las terrazas de sal y los andenes circulares. Evitar un aeropuerto para favorecer a las tierras de Urubamba que han subido por m2, y a los ricos peruanos y extranjeros que ganan con eso y con el turismo. Eso, ya está bueno, falta inducir las mejorías para el turismo en el resto del país, que tiene mucho que mostrar y está pobre.

Manuel Paulet Iturri

dni: 06299009