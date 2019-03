Jorge Barata hablará en abril, pero eso no es tan seguro

Las cuentas no cuadran. Las historias tampoco. Hasta ahora no es claro qué motivó la suspensión de la declaración del exsuperintendente de Odebrecht Jorge Simoes Barata, que debía comenzar este martes 12 en Curitiba, Brasil.

La República ha recogido tres versiones para la postergación hasta abril próximo de dicha declaración: la de los fiscales del Equipo Especial, otra proveniente de Brasil y la que circula en medios judiciales.

Cerca de las 3:00 de la tarde del martes 5 de marzo, una llamada desde Brasil nos advirtió que la declaración de Barata se suspendía hasta nueva fecha. La fuente indicó que fue a solicitud de los abogados de Odebrecht y de Barata.

Necesitaban más tiempo para buscar y obtener las pruebas que aclaren las nuevas interrogantes que tenían los fiscales peruanos. Barata quiere sustentar sus palabras en documentos y eso requiere amplias búsquedas en los sistemas MyWebDay y Drousys. Los abogados de Curitiba le habían comunicado esta inquietud al procurador Orlando Martelo, esa mañana.

Pasadas las 5:00 de la tarde de ese mismo martes, cuando La República buscaba confirmar esa información, el Equipo Especial en el Perú difundió la versión de que la declaración de Barata se postergaba porque los fiscales requerían más tiempo para evaluar las declaraciones de Curitiba e información de la Cooperación Judicial Internacional.

Fuentes judiciales independientes agregan un tercer elemento para la postergación de esta declaración: los fiscales peruanos y Barata quieren llegar a la declaración de abril con el acuerdo de colaboración suscrito en Sao Paulo ya aprobado por el Poder Judicial.

Ese acuerdo hoy no tiene ningún valor. Recién tendrá valor cuando la jueza María Álvarez Camacho lo evalúe y emita una sentencia aprobatoria. Barata siente que una vez que cuente todo ya no tendrá poder de negociación. Así, no es seguro que su declaración se dé en abril próximo. Esperemos que sí, pero todo es incierto, por el momento, dicen en la Fiscalía. ❖